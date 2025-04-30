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周萬來再次缺席備詢 綠委提案譴責

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

為了想追問3月25日表決國民黨兩大公投的合法性，民進黨團立委特別邀請立法院秘書長周萬來備詢，但周萬來不願出席！針對周萬來繼28日後，30日再次缺席，讓綠委莊瑞雄很不滿，認為此案有公益性，需相關議事人員說明。民進黨團幹事長吳思瑤也提案，譴責周萬來不願前來開會。

6點以後表決無效

立法院司法及法制委員會30日邀請立法院秘書長周萬來等官員列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違《公務員服務法》？」進行專題報告並備質詢。民進黨團主張，按照《議事規則》，當天的會議時間只有到6點，並沒有延長到12點，但藍白卻將反廢死、反戒嚴兩大公投在6點以後逕付二讀，應該無法律效力。

民進黨召委莊瑞雄曾於28日邀請周萬來專案報告，但周萬來拒絕出席，並由立法院秘書處發聲明表示，立院幕僚人員不是立委行使立法權的監督客體，各委員會召集委員不應用專題報告的議程，邀請立院院會、其他委員會及立院各單位的幕僚人員列席報告並備質詢。

立法院只剩藍白色

莊瑞雄不滿表示，他排的議程雖然有政治性，但絕對有必要的公益性，此案為重大事件，需由相關人員進行說明，《立法院職權行使法》等法規都說得很清楚，周萬來等官員不得拒絕出席。吳思瑤也說，3月25日當天，藍白違法超時表決公投恐涉及違反《立法院職權行使法》第76條與《立法院議事規則》第22條。

「開會不請假、不提供專案報告、不出席，已成立法院惡例！」吳思瑤痛批，相關開會的適法性有爭議，因此希望立法院長韓國瑜朝野協商，但韓國瑜不願處理，只好回歸委員會請周萬來專案報告，但周萬來連報告都不願出席，韓國瑜在426遊行曾說「民進黨只能打清一色」，但如今立法院在韓國瑜、周萬來護航下，「更只剩下藍白一色」。

吳思瑤也提出臨時提案譴責周萬來，不過由於立法院相關官員都未出席，隨後莊瑞雄也只能無奈宣布散會。

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