綠委關切故宮預算遭大幅刪減 蕭宗煌：對營運造成重大影響

今年適逢故宮百年院慶，「翠玉白菜」與「清明上河圖」等百件文物預計9月赴捷克展出，多位民進黨立委關切國立故宮博物院遭藍白兩黨大幅刪減預算，是否會嚴重壓縮國際展覽與學術交流空間，故宮博物院院長蕭宗煌表示，預算遭刪總額達6.4億元，占整體預算逾2成，為歷年未見的高幅度刪減，確實對故宮年度營運與國際交流造成重大影響，百年院慶等活動計畫也面臨考驗，目前正積極尋求社會企業與相關單位協助，以降低衝擊。

故宮博物院院長蕭宗煌今天前往立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢，面對民進黨立委關切國立故宮博物院遭藍白兩黨大幅刪減預算，蕭宗煌回應，水電費雖可動用留用款彌補，但會影響其他推廣活動預算，已使多場教育推廣活動被迫縮減。他指出，原訂與法國、捷克合作的文物展覽均面臨人力與押運調度問題，國際合作品質恐難維持，相關單位已極度憂心。 故宮博物院院長蕭宗煌今天前往立法院教育及文化委員會進行業務報告並備詢。記者胡經周／攝影