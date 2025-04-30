快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

災防法修正案初審通過 增訂強化災防教育專業知識培養

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案，增訂應在平時強化災防教育專業知識培養，並經協商通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護等事項，應研議立專法，相關監管資訊應適度公開揭露。內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。

民進黨立委賴瑞隆等人提案修正第3條，將寒害土石流及大規模崩塌災害、森林火災、動植物疫災的主管單位由「行政院農業委員會」修正為「農業部」；毒性及關注化學物質災害、懸浮微粒物值災害則由「行政院環境保護署」修正為「環境部」；另將輻射災害的主管單位「行政院原子委員會」改為「核能安全委員會」。

另為強化專業防災教育的知識培養，初審通過條文新增平時強化災防教育的專業知識培養。此外賴瑞隆原擬提案增訂第19條，主張工業管線災害防救業務計劃由行政院審議後，送立法院備查。工業管線之運作、安全、維護、監督及災害防救等事項、應以專法定之；專法未公布施行前，應遵守現行相關法令之規定。

經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬表示，對於是否制定專法，行政院在2017年決議回歸地方自行管理，宜蘭縣府也將做廢棄物管理，未來只剩高雄市政府有工業管線，且已訂有自治條例，希望維持原條文。

內政部次長馬士元表示，災防法22種災害目前都是在行政機關審議完後由行政院公告，並沒有到立法院備查的程序，如果只針對工業管線災害單獨送立法院備查，會與其他災防計畫有不同作法。且工業管線是否要訂專法，是由經濟部主管轄下，像是地震就沒有專法，如果每個災害都要訂專法，災防法會變很龐大，建議用附帶決議方式處理。

經協商後，內政委員會通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護、監督及災害防救等事項，應積極針對立專法議題研議，並就相關監管資訊應適度公開揭露。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。記者張曼蘋／攝影
內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。記者張曼蘋／攝影

土石流 寒害 崩塌 火災 立法院 行政院

延伸閱讀

高雄安倍紀念公園揭牌 高市早苗：致力台日友好

台積電高雄第六廠有譜？郭智輝說了準備進度

國道7號高速公路明年動工 經費比當年暴增近900億元

川普對台關稅政策 賴瑞隆：從賴清德到卓榮泰都全面掌握

相關新聞

還民五天假下午協商綠仍不鬆口 在野不排除5月表決過關山

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中攸關哪幾天放假的關鍵條文保留送朝野下午協商，但民進黨對於是否還假於民仍不鬆口，在野不排除5月上旬透過表決三讀，包含藍白已有共識928教師節、1025台灣光復節、1225行憲紀念日，小年夜及51勞動節，都有希望成為國定假日。

周萬來再次缺席備詢 綠委提案譴責

為了想追問3月25日表決國民黨兩大公投的合法性，民進黨團立委特別邀請立法院秘書長周萬來備詢，但周萬來不願出席！針對周萬來繼28日後，30日再次缺席，讓綠委莊瑞雄很不滿，認為此案有公益性，需相關議事人員說明。民進黨團幹事長吳思瑤也提案，譴責周萬來不願前來開會。

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

明天是五一勞動節，勞權議題再度引發關注，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，前總統蔡英文過去提出六大保證，如今看來全數跳票，勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家做功德，這才是民進黨的真面目，甚至放任高官權貴濫用就業安定基金。

災防法修正案初審通過 增訂強化災防教育專業知識培養

立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案，增訂應在平時強化災防教育專業知識培養，並經協商通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護等事項，應研議立專法，相關監管資訊應適度公開揭露。內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。

【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

台南是民進黨大本營，賴清德總統的政治本命區，掘地三尺都是綠油油，如今府城卻宛如高譚市，幫派火拚、貪官橫行，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互鬥，再度臭出民進黨「一鍋老鼠屎」。

跨黨派立委挺設立部落公法人 保護原民權益

跨黨派原民立委與原民權益團體今日舉行記者會，呼籲原民會儘速推動「部落公法人組織設置辦法」，讓部落公法人得以成立，保護原民權益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。