【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

台南是民進黨大本營，賴清德總統的政治本命區，掘地三尺都是綠油油，如今府城卻宛如高譚市，幫派火拚、貪官橫行，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互鬥，再度臭出民進黨「一鍋老鼠屎」。

身為賴清德根正苗綠的嫡系愛將，林俊憲率先在臉書點名，砲轟陳亭妃「通敵」，藉國民黨力量打擊黨內同志；同屬賴系的民進黨台南市黨部主委郭國文也火力支援，要求陳亭妃「說明自己跟國民黨的關係」。民調領先的陳亭妃則持續保持「挨打」身段，低調搬出賴總統的「團結、團結再團結」擋箭牌，妃姐刻意放軟，抵抗賴系的硬攻。

林俊憲開火企圖點燃「妃憲大戰」，卻讓國民黨立委謝龍介趁機參戰，2026台南市長前哨戰狼煙四溢，民進黨內鬥卻搞到家醜外揚。林俊憲先攻陳亭妃、再戰謝龍介，質疑藍營2018年台南市議長選舉投給剛因貪汙被宣判13年的前議長郭信良，長期在郭信良身旁的那個人又是誰？不過，林俊憲第一時間將2018年誤植2022年，被謝龍介反酸「低級錯誤」。

謝龍介光速在臉書反嗆，「所以林俊憲言下之意，國民黨籍市議員應該要投給勾結郭再欽，陳凱凌，與黃偉哲共謀搞光電，殘害台南土地。甚至不惜賄選買票，手比『七』（手槍）威脅，買厝可打8折利誘的邱莉莉嗎？」他還提醒，這是賴清德最不想被人提起的黑歷史，被視為禁臠的台南市，打著賴旗號的一幫人貪贓枉法、魚肉鄉民，賴卻為了民進黨整體形象，只能忍氣吞聲、忍痛背書；林俊憲民調扶不起來，竟然哪壺不開提哪壺，「我看你要倒大霉。」

民進黨在台南萬年執政，「賴神」光芒一路從市長升至總統，鍋蓋掀開卻臭不可聞。從光電案、88槍案，到議長賄選案、台南市經發局前局長陳凱凌涉貪案、台鹽前董事長陳啟昱掏空案、交通部前部長李孟諺緋聞案離職又回任行政院顧問，令人目不暇給；原本的魚米之鄉，不僅被光電破壞殆盡，甚至被廢土集團濫倒，超過300公頃國土遭破壞殆盡，面積達420座足球場大小，賴總統的政治本命區體無完膚，從台南見微知著，再次見證民進黨執政下「國在山河廢」慘況。

對於台南黑金頻傳，賴清德參選黨主席時一度說重話警告，民進黨「卡稱（台語：屁股）」幾根毛，台南市民都知道，哪有什麼款的條件可以說黑金？賴清德言者諄諄、民進黨聽者藐藐，俗話說「一顆老鼠屎、壞了一鍋粥」，如今民進黨政府卻是「一鍋老鼠屎、壞了一碗粥」。

林俊憲與陳亭妃的內戰，只是民進黨亂象的冰山一角。南二都的非新系成員唇齒相依，正國會立委林岱樺陣營日前被檢調大舉搜索，如今賴系立委又從自家人找敵人，令人質疑「昨日林岱樺、明日陳亭妃」的霸凌劇本是否再度複製貼上。