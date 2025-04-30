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原民會部落公法人試辦 首波遴選都蘭等5部落

中央社／ 台北30日電

原民會今天表示，選定都蘭、望郷、義林、大武及撒固兒等5部落為「部落公法人試辦計畫」的首波對象；未來若擴大推動，將優先考量納入不同族群與區域組織健全、具高度發展潛力的部落。

原住民族團體今天在立法院召開記者會，表示許多部落公權力事項，主要仍由地方政府或鄉鎮市區公所主責，雖然有部落會議卻仍不具法人權力；呼籲原住民族委員會在本年度公告「部落公法人設置辦法」。

原民會今天發布新聞稿表示，正因法務部及立法院法制局指出，現行法律對於部落公法人的授權不足，為了讓部落公法人不因授權問題而停滯不前，才會藉由「部落公法人試辦計畫」，累積制度運作經驗，作為後續法制設計與修法依據。

原民會表示，為避免逐級提報耗時費日程序冗長，影響試辦時效與資源整合，並兼顧族群與區域的多樣性，基於多項綜合條件評估，遴選都蘭、望郷、義林、大武及撒固兒等5個部落為首波試辦對象。

原民會強調，「部落公法人」制度不僅是法律形式的設計，更關乎原住民族的集體主體性與多元文化樣態；若起初即採單一機制全面適用，將使先天條件弱勢的部落面臨參與困難，甚至被制度排除。

原民會說明，為避免落差效應，現階段採「試辦先行、制度共構、滾動修正」的方式，以確保部落公法人制度推出時能廣納各型態部落經驗。

根據資料，原民會於2016至2018年曾研擬「部落公法人組織設置辦法草案」，後續因地方仍有歧異，最終未能制定完成。目前部落意見表達，主要依據「原住民族基本法」中要求諮商及取得原住民族或部落同意。

原民會說，「部落公法人試辦計畫」內容聚焦部落內部治理制度建構，初期作業會直接與部落接洽，並不涉及地方政府法定職權變更；實務操作中若產生交錯或摩擦，亦為本計畫觀察與調整的重要面向之一。

原民會表示，將持續蒐整意見、調整規劃，與部落、地方政府及社會各界攜手合作，共同推動符合原住民族群客觀需求與具有文化脈絡的現代治理制度。

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