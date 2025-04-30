跨黨派立委挺設立部落公法人 保護原民權益

跨黨派原民立委與原民權益團體今日舉行記者會，呼籲原民會儘速推動「部落公法人組織設置辦法」，讓部落公法人得以成立，保護原民權益。

國民黨立委鄭天財表示，他提案修法原民法第2條之1，部落經中央原住民族主管機關核定者，為公法人。「部落公法人組織設置辦法」草案在民國106年公告後，即無下文。督促原民會，部落公法人組織設置辦法趕快發布。

民進黨立委伍麗華說，在過去4年當中 全國各地有很多的部落，發生很多需要部落公法人作為工具才有辦法處理對等地位的案例。她要求行政院長卓榮泰，訂定部落公法人設置辦法，擬定草案並辦理分區座談會，擬定3年期的部落公法人沙盒計畫，選定試辦地點辦理。

伍麗華說，可是跟她想像的完全不一樣，雖然卓揆有責成原民會，現有五個部落突然要參與試辦，但沒有任何人來跟她討論過，沒有做好與各立委的溝通。她訴求，就現行試辦的部落推動的情形，要在年底提出檢討。

國民黨李偉黃仁表示，部落公法人設置辦法趕快實施，這對全國各縣市各鄉鎮各部落是非常重要的底線，就是守護原住民的權益。

國民黨立委林倩綺表示，原民會這次選定了5部落作為試辦示範，並強調每個試點部落在人口、文化背景、組織制度上都有不同特色，期盼透過試辦，累積經驗，作為未來制定正式部落公法人設置辦法的基礎。但須誠懇提醒，部落公法人制度的核心精神，是「部落自主」，是「族人集體意志的展現」。部落公法人應是屬於所有部落的普遍權利，而不是由政府機關選定、分階段開放的特權。

林倩綺呼籲原民會應儘速公布並施行部落公法人組織設置辦法，讓所有有意願、有準備的部落，依法依程序，自主啟動組織設立。我們相信，唯有在公開、平等、尊重部落自決意志的基礎上推動制度，才能讓部落公法人真正紮根於部落，符合族人的期待，發揮自治精神。

民進黨立委陳瑩表示，部落公法人是展現集體權的基礎，也攸關於原住民族的土地權利、文化保護還有自治自主管理、權利的主體，透過自主治理核心功能，實現部落集體權益。部落公法人是原住民族自治發展的重要關鍵，部落不是政府實驗部落公法人的試驗品，此公法人為每個部落的重要權益，有了部落公法人，可以守護原民的山林、傳統領域，延續文化，也可和企業平等對話。