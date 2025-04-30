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短時間發出75件預算解凍案 洪申翰：避免漏案

中央社／ 台北30日電

勞動部日前送出預算解凍案，立委今天質疑191分鐘就送75案、疑似壓案，勞動部長洪申翰澄清，勞動部歷年解凍案都同天發文，以避免漏案、能同天審查，沒有刻意壓文。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰等進行專題報告並備質詢，國民黨立委邱鎮軍指出，行政院長卓榮泰日前開綠燈，宣布部會開始送預算解凍案，但勞動部在短短191分鐘就送了75件解凍文件，質疑會這樣有幾個情況，包含早就寫好、壓榨公務員血汗加班或是報告亂寫濫竽充數。

洪申翰則澄清，實際狀況與邱鎮軍說的都不同，勞動部歷年來都是採用一案一輪來辦理解凍程序，過去也都是要求勞動部本部跟所屬機關要同一天發文，「過去也都是這樣」。

洪申翰表示，會要求同一天的原因，首先是避免有漏案情況，其次是確保解凍案可以同一時間在立法院審查，因此今年預算解凍案發文方式跟往年是一樣的。

洪申翰說，今年預算審查波折相當多，總統府是3月21日才公布總預算，勞動部發文是4月中旬，約一個月時間就發解凍案，這應該是正常範圍，並沒有拖延，「我們沒有刻意壓文、甚至政治盤算」，也沒有壓榨公務員。

勞動部 卓榮泰 洪申翰 總預算 邱鎮軍

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