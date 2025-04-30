林俊憲指謝龍介結合陳亭妃介入初選 陳亭妃：團結最重要

民進黨台南市長初選白熱化，民進黨立委林俊憲日前批評初選對手，民進黨立委陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志。林俊憲今天再表示，國民黨立委謝龍介手下的國民黨台南市議員，在每個選區都支持陳亭妃；陳亭妃則不斷重申，團結最重要。

林俊憲指出，台南市議會議長選舉綠營出現兩次跑票，都是謝龍介策畫，謝也曾在政論節目上沾沾自喜，而謝龍介合作的對象就是台南市前議長郭信良，謝龍介好意思否認嗎？林俊憲說，黨內應團結，不要結合國民黨，讓議員跑票，這就是分裂民進黨，是對民進黨最大的傷害，他現在已經把大多數的民進黨台南市議員結合起來，而不是結合國民黨。