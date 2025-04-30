台中環保局替大陸製裝備「洗產地」？市府：協助合格裝備裝袋

台中市民進黨團今天踢爆，環保局去年採購的一批雨衣、雨鞋、反光背心、反光帽是大陸製品，品質低劣，環保局非但沒驗退，近期派員到各隊部，重新以透明塑膠袋包裝，形同「洗產地」。市府回應，換裝的是驗收合格裝備，廠商人力不足，環保局才協助裝袋，後續會請廠商支付人事費。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，今年1月民進黨議員江肇國接獲檢舉，環保局編列509萬元預算的113年度清潔隊員裝備採購案，由某廠商以397萬元低價得標，卻被發現是大陸製，品質差、味道重，雨鞋還會軟掉；環保局當時承認招標公告有誤，將回收貨品，後續處理卻無消無息。

王立任指出，2周前黨團又接獲檢舉，環保局竟派員到各隊部，將一批雨衣、雨鞋、反光帽和反光背心換包裝；黨團向環保局調閱海線某隊部的監視器，果然看到今年4月18日有人員把一批裝備從舊包裝中取出，放入新的透明塑膠袋重新包裝。

王立任懷疑，該批裝備就是被江肇國踢爆的大陸製劣質品，環保局竟然打算在風頭過後用換裝的方式再發給隊員，實在匪夷所思，還涉犯刑法255條偽造原產國標示；黨團嚴厲譴責市長盧秀燕與環保局長陳宏益，呼籲市府說明劣質裝備流向，也盼檢調與政風單位介入調查。

民進黨議員江肇國、張芬郁、張家銨、蔡耀頡、李天生、林德宇、陳雅惠等人痛批，這種「掛羊頭賣狗肉」的欺瞞行為，不僅打擊清潔隊員士氣，也影響健康；509萬元的採購案不到400萬元就得標，還替大陸製品「洗產地」，這件事情一定要究責到底，嚴格查辦是否涉及圖利或怠職。

環保局回應，接獲檢舉後重新驗收，部分反光衣與反光女帽由於反光性能不足驗收未過，已要求廠商更換為合格的新產品，並且依契約更換包裝；廠商送來新裝備與新包裝，卻因為人力不足無法裝袋，環保局才派員協助裝袋，後續會要求廠商支付裝袋人事費用。