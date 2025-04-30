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台中環保局替大陸製裝備「洗產地」？市府：協助合格裝備裝袋

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市議會黨團呼籲市府說明劣質裝備流向，也盼檢調與政風單位介入調查。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團呼籲市府說明劣質裝備流向，也盼檢調與政風單位介入調查。記者陳敬丰／攝影

台中市民進黨團今天踢爆，環保局去年採購的一批雨衣、雨鞋、反光背心、反光帽是大陸製品，品質低劣，環保局非但沒驗退，近期派員到各隊部，重新以透明塑膠袋包裝，形同「洗產地」。市府回應，換裝的是驗收合格裝備，廠商人力不足，環保局才協助裝袋，後續會請廠商支付人事費。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，今年1月民進黨議員江肇國接獲檢舉，環保局編列509萬元預算的113年度清潔隊員裝備採購案，由某廠商以397萬元低價得標，卻被發現是大陸製，品質差、味道重，雨鞋還會軟掉；環保局當時承認招標公告有誤，將回收貨品，後續處理卻無消無息。

王立任指出，2周前黨團又接獲檢舉，環保局竟派員到各隊部，將一批雨衣、雨鞋、反光帽和反光背心換包裝；黨團向環保局調閱海線某隊部的監視器，果然看到今年4月18日有人員把一批裝備從舊包裝中取出，放入新的透明塑膠袋重新包裝。

王立任懷疑，該批裝備就是被江肇國踢爆的大陸製劣質品，環保局竟然打算在風頭過後用換裝的方式再發給隊員，實在匪夷所思，還涉犯刑法255條偽造原產國標示；黨團嚴厲譴責市長盧秀燕與環保局長陳宏益，呼籲市府說明劣質裝備流向，也盼檢調與政風單位介入調查。

民進黨議員江肇國、張芬郁、張家銨、蔡耀頡、李天生、林德宇、陳雅惠等人痛批，這種「掛羊頭賣狗肉」的欺瞞行為，不僅打擊清潔隊員士氣，也影響健康；509萬元的採購案不到400萬元就得標，還替大陸製品「洗產地」，這件事情一定要究責到底，嚴格查辦是否涉及圖利或怠職。

環保局回應，接獲檢舉後重新驗收，部分反光衣與反光女帽由於反光性能不足驗收未過，已要求廠商更換為合格的新產品，並且依契約更換包裝；廠商送來新裝備與新包裝，卻因為人力不足無法裝袋，環保局才派員協助裝袋，後續會要求廠商支付裝袋人事費用。

環保局補充，招標公告限制投標廠商必須是我國廠商，未限制供應產品的原產地，目前相關產品多由東南亞或大陸製造，本次產品也已送交台灣檢驗科技公司和財團法人車輛研究測試中心檢驗，除了女雨鞋，其他符合檢測規格；針對廠商逾期交貨及女雨鞋不合格，環保局將部分扣款，後續如有瑕疵，會嚴格要求全部改善。

民進黨議員踢爆，台中環保局購入大陸製裝備，還派員到隊部用透明塑膠袋換裝，形同「洗產地」。圖／王立任辦公室提供
民進黨議員踢爆，台中環保局購入大陸製裝備，還派員到隊部用透明塑膠袋換裝，形同「洗產地」。圖／王立任辦公室提供
台中市環保局表示，已要求廠商更換部分裝備為合格裝備，並依契約要求提供新的包裝，不過廠商人力不足，環保局才協助換包裝，後續會要求廠商支付換包裝人事費。圖為環保局長陳宏益／聯合報系資料照
台中市環保局表示，已要求廠商更換部分裝備為合格裝備，並依契約要求提供新的包裝，不過廠商人力不足，環保局才協助換包裝，後續會要求廠商支付換包裝人事費。圖為環保局長陳宏益／聯合報系資料照

民進黨 江肇國 環保局長

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