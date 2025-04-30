遠見調查／政治人物好感度 盧秀燕居冠 柯建銘敬陪末座

遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二；好感度分數最低的政治人物，則是發起大罷免行動的民進黨黨團總召柯建銘。

遠見針對10位主要政治人物調查民眾的好感度，在0到10分的評分中，0分表示印象非常不好，10分表示印象非常好。民調顯示，地方首長的好感度最高，其次是中央／部會首長，政黨領袖的好感度較低。

民眾給三位地方首長的分數最高，分別是台中市長盧秀燕（6.17分），較第二名高出0.47分，並列第二名為高雄市長陳其邁及台北市長蔣萬安（皆為5.70分）。第二群是中央／部會首長，依序為總統賴清德（5.34分）、立法院長韓國瑜（5.16分）及行政院長卓榮泰（4.98分）。

第三群為政黨領袖，在本次調查對象中，好感度較低。排名第7的是前民眾黨主席柯文哲（4.34分）；而國民黨主席朱立倫（4.19分）及民眾黨主席黃國昌（4.18分），兩位現任黨主席的好感度幾乎不分軒輊，分居第8名、第9名。好感度分數最低的政治人物，則是發起大罷免行動的民進黨黨團總召柯建銘（3.559分）。