快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

遠見調查／政治人物好感度 盧秀燕居冠 柯建銘敬陪末座

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二。 圖／聯合報系資料照片
遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二。 圖／聯合報系資料照片

遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二；好感度分數最低的政治人物，則是發起大罷免行動的民進黨黨團總召柯建銘

遠見針對10位主要政治人物調查民眾的好感度，在0到10分的評分中，0分表示印象非常不好，10分表示印象非常好。民調顯示，地方首長的好感度最高，其次是中央／部會首長，政黨領袖的好感度較低。

民眾給三位地方首長的分數最高，分別是台中市長盧秀燕（6.17分），較第二名高出0.47分，並列第二名為高雄市長陳其邁及台北市長蔣萬安（皆為5.70分）。第二群是中央／部會首長，依序為總統賴清德（5.34分）、立法院長韓國瑜（5.16分）及行政院長卓榮泰（4.98分）。

第三群為政黨領袖，在本次調查對象中，好感度較低。排名第7的是前民眾黨主席柯文哲（4.34分）；而國民黨主席朱立倫（4.19分）及民眾黨主席黃國昌（4.18分），兩位現任黨主席的好感度幾乎不分軒輊，分居第8名、第9名。好感度分數最低的政治人物，則是發起大罷免行動的民進黨黨團總召柯建銘（3.559分）。

本次調查由遠見民意研究調查​​​​​​​執行，調查對象為居住在台灣，年滿20歲以上民眾​​​​​​，調查期間自4月21日至4月28日​​​​​​​，以電腦輔助電話訪問調查（CATI）進行，​樣本規模為1445份​​​​​​​，在95％信賴度下，估計最大抽樣誤差為±2.58％。​

遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二。圖／擷取自遠見民意研究調查
遠見今公布「2025政治人物好感度調查」最新結果，針對10位主要政治人物詢問民眾好感度，民調顯示，三位地方首長的好感度最高，分別是台中市長盧秀燕，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列第二。圖／擷取自遠見民意研究調查

柯建銘 民調 盧秀燕 蔣萬安 陳其邁

延伸閱讀

核三廠2號機將除役 台中市長盧秀燕：能源政策應隨機應變

5月進入非核家園 盧秀燕：關稅海嘯來臨時卻讓能源處在風險中？

中捷七線齊發串接山海屯市區 盧秀燕：1條1條做50年都蓋不完

影／朱立倫啟動罷免總統賴清德 盧秀燕笑著連說兩次這4字

相關新聞

還民五天假下午協商綠仍不鬆口 在野不排除5月表決過關山

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中攸關哪幾天放假的關鍵條文保留送朝野下午協商，但民進黨對於是否還假於民仍不鬆口，在野不排除5月上旬透過表決三讀，包含藍白已有共識928教師節、1025台灣光復節、1225行憲紀念日，小年夜及51勞動節，都有希望成為國定假日。

周萬來再次缺席備詢 綠委提案譴責

為了想追問3月25日表決國民黨兩大公投的合法性，民進黨團立委特別邀請立法院秘書長周萬來備詢，但周萬來不願出席！針對周萬來繼28日後，30日再次缺席，讓綠委莊瑞雄很不滿，認為此案有公益性，需相關議事人員說明。民進黨團幹事長吳思瑤也提案，譴責周萬來不願前來開會。

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

明天是五一勞動節，勞權議題再度引發關注，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，前總統蔡英文過去提出六大保證，如今看來全數跳票，勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家做功德，這才是民進黨的真面目，甚至放任高官權貴濫用就業安定基金。

災防法修正案初審通過 增訂強化災防教育專業知識培養

立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案，增訂應在平時強化災防教育專業知識培養，並經協商通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護等事項，應研議立專法，相關監管資訊應適度公開揭露。內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。

【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

台南是民進黨大本營，賴清德總統的政治本命區，掘地三尺都是綠油油，如今府城卻宛如高譚市，幫派火拚、貪官橫行，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互鬥，再度臭出民進黨「一鍋老鼠屎」。

跨黨派立委挺設立部落公法人 保護原民權益

跨黨派原民立委與原民權益團體今日舉行記者會，呼籲原民會儘速推動「部落公法人組織設置辦法」，讓部落公法人得以成立，保護原民權益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。