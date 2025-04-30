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還民五天假下午協商綠仍不鬆口 在野不排除5月表決過關山

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇林銘翰／台北即時報導
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中6條攸關哪幾天放假的條文保留送朝野協商，至今已滿協商冷凍期，國民黨內委會召委牛煦庭今天下午將召集朝野黨團協商，還假於民法案立法持續推進。圖／牛煦庭辦公室提供
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中6條攸關哪幾天放假的條文保留送朝野協商，至今已滿協商冷凍期，國民黨內委會召委牛煦庭今天下午將召集朝野黨團協商，還假於民法案立法持續推進。圖／牛煦庭辦公室提供

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中攸關哪幾天放假的關鍵條文保留送朝野下午協商，但民進黨對於是否還假於民仍不鬆口，在野不排除5月上旬透過表決三讀，包含藍白已有共識928教師節、1025台灣光復節、1225行憲紀念日，小年夜及51勞動節，都有希望成為國定假日

國民黨本會期推動還假於民，幾乎近半國民黨立委提出相關修法版本，為加速立法程序，牛煦庭先進行黨內溝通，內部整合5天放假日，分別為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假，並提出修正動議版本，獲全體國民黨立委簽名。

民眾黨立法院黨團則加碼主張，12月18日應定為國際移民日。黨團副總召張啓楷表示，我國特休假少於世界多數國家，2016年民進黨修法砍掉七天假，全國勞工加總少掉4億4800天，民眾黨團已經提出還假於民相關修法。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，人民想放假，但要維持國家運作，若為討好、民粹，過當給予更多假期，逾越合理範圍，資方、中小企業、產業界都然會有不同意見，但藍營不要把放假當作民粹工具。黨內人士透露，連多位綠委都積極爭取的統一勞動節放假，行政部門內不同意見仍多，難以統合，有待進一步溝通。

「紀念日及節日實施條例」草案內委員已於3月31日審竣，草案第3條、第4條、第5條、第6條、第7條及第13條保留送黨團協商。據掌握，藍白已針對哪幾天放假取得共識，且可望在國民黨的基礎上，再加1天。

據掌握，若今日協商朝野無法達成共識，藍營傾向請立法院長韓國瑜召集協商。此外，由於還假於民法案已經過協商冷凍期，若兩次協商均未果，在野不排除直接在院會表決，5月上旬有機會三讀。

內政部針對今天朝野協商也提出書面報告，內政部表示，現行全國性紀念日及節日之放假日計11日，併計周休二日，全年總放假日數已達115日至116日，符合大院民國89年公務員服務法修正之附帶決議，且為歷年來本部會商各界之共識。查大院委員會保留協商版本所提紀念日及節日之放假日數，少則增加4日，多至9日，考量紀念日及節日之放假為全國一體適用，是否增加放假日，影響甚鉅，應整體評估。

對於國民黨版本為立法生效後立即實施，內政部表示，考量行政院人事行政總處均於前一年公布政府機關上班日曆表，以利全國行政機關遵照規劃辦理，亦為各行業重要之參據，為維持全國作息之穩定性，避免已排定班表重新安排之各項紛擾，建議以草案立法通過之隔年1月1日為施行日期。

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