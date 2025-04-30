周萬來未到司委會 吳思瑤：那國安會秘書長為何備詢？

立法院秘書長周萬來今仍未現身司委會報告，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，3月25日違法開會議題不能石沉大海，這也攸關議事政治中立，但周無視立院內規仍不出席；院長韓國瑜以「幕僚」當理由做周不出席的「免死金牌」，那為何立院邀請國安會秘書長等人，他們卻要備詢？

立法院司法法制委員會本周排三次專案報告要求立法院秘書長周萬來等人列席，國民黨立委質疑，這擺明就是「藉周打韓」，用此來間接抗議立法院長韓國瑜出席凱道抗議活動。

今第二次開會，周等立院官員仍未現身。司委會召委、民進黨立委莊瑞雄批評，政府官員可以這樣不列席，這哪門子國會改革？院長韓國瑜及周都是在自我羞辱；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也現場臨時提案譴責官員缺席。最後因官員列席報告，莊宣布散會。

吳思瑤批評，莊瑞雄今安排「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」專題報告，該議題不能石沉大海，這攸關議事政治中立，不論誰是國會多數，都應該遵守議事中立，但昨日下班前仍為收到任何一個文字書面報告，今早簽到時僅薄薄兩張紙-開會通知跟議事錄，這是前所未有的傲慢、前所未有的議事不中立，「周萬來除了是周亂來，甚至成為萬年的周不來。」

吳思瑤質疑，周萬來無視立院內規，韓國瑜替他出的免死金牌是錯誤、誤解內規，韓急著包庇周萬來，使用法條完全誤用，若以「幕僚」當理由，那為何立院邀請國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長也要備詢？韓國瑜就是開了前所未有的惡例，立法院自我閹割監督的職權，「國會沒有這麼大，立法院也不可以這麼狂妄、囂張。」韓國瑜如此包庇，周萬來過去寫的議事相關書籍也都可以丟到焚化爐了，擺明打臉自己。