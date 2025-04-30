快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

綠委不滿周萬來未赴司委會報告 4月3度提案譴責

中央社／ 台北30日電

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人，就3月25日「立法院違法會議適法性」等議題報告，周萬來未出席。民進黨立委認為周萬來等人迴避國會監督、踐踏民主，提案譴責。這是民進黨立委4月第3度在司委會譴責周萬來。

4月2日，司委會邀請周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，但周萬來等人未出席，民進黨立委提出臨時提案譴責。

4月28日，司委會再度邀請周萬來就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告。立法院發布新聞稿回應，司委會議程逾越相關法定範疇，立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。由於周萬來未出席，民進黨立委再度提出臨時提案譴責。

司委會今天再排定邀請周萬來、立法院議事處長高百祥及法制局長郭明政列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法」進行專題報告並備質詢。

會議開始後，周萬來等人仍未出席，委員會召委、民進黨立委莊瑞雄說，本週他所排的議程有重要性與社會公益性，且邀請立法院秘書長專題報告並備質詢，非他所創，過去已有多位國民黨籍召委邀請立法院秘書長專題報告。

莊瑞雄說，立法院高官領人民的公帑，哪有不受監督的道理，除非有正當理由請假，否則這就是超級藐視國會、削弱民主運作，更破壞憲政慣例，且立法院並非憲政制度設計的後花園，不是想來就來、不想來就不來，不想做的人就滾。

民進黨立委吳思瑤表示，周萬來在立法院長韓國瑜的包庇下，4月28日不來是創下惡例，今天莊瑞雄安排的議程非常合理、正當，但周萬來又不來，讓惡例成慣例，她要表達嚴正的抗議與譴責，而且未來還有很多關於立法院的預算解凍案，屆時如果又不來，該如何排審。

隨後，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川、莊瑞雄提出臨時提案指出，周萬來、高百祥、郭明政等人未經請假程序逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，迴避國會監督，嚴重踐踏民主、怠忽職責，藐視國會再創惡例，因此提出譴責。

處理臨時提案時，現場無國民黨、台灣民眾黨立委，在場民進黨立委未提出異議，最後通過這項臨時提案。

周萬來 國民黨 民進黨 立法院 莊瑞雄 韓國瑜

延伸閱讀

不當綠委打韓國瑜墊背 周萬來再次拒列席司委會報告

影／周萬來未出席司法委員會 召委莊瑞雄提案譴責

立院秘書長周萬來缺席備詢 綠營譴責：藐視國會

立院司委會排3天周萬來報告 莊瑞雄：有公益性可受公評

相關新聞

還民五天假下午協商綠仍不鬆口 在野不排除5月表決過關山

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」草案立法，立法院內政委員會3月31日審竣，其中攸關哪幾天放假的關鍵條文保留送朝野下午協商，但民進黨對於是否還假於民仍不鬆口，在野不排除5月上旬透過表決三讀，包含藍白已有共識928教師節、1025台灣光復節、1225行憲紀念日，小年夜及51勞動節，都有希望成為國定假日。

周萬來再次缺席備詢 綠委提案譴責

為了想追問3月25日表決國民黨兩大公投的合法性，民進黨團立委特別邀請立法院秘書長周萬來備詢，但周萬來不願出席！針對周萬來繼28日後，30日再次缺席，讓綠委莊瑞雄很不滿，認為此案有公益性，需相關議事人員說明。民進黨團幹事長吳思瑤也提案，譴責周萬來不願前來開會。

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

明天是五一勞動節，勞權議題再度引發關注，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，前總統蔡英文過去提出六大保證，如今看來全數跳票，勞工從來不是民進黨心中最軟的一塊，賴清德總統要大家做功德，這才是民進黨的真面目，甚至放任高官權貴濫用就業安定基金。

災防法修正案初審通過 增訂強化災防教育專業知識培養

立法院內政委員會今初審通過災害防救法部分條文修正草案，增訂應在平時強化災防教育專業知識培養，並經協商通過附帶決議，請內政部、經濟部就工業管線運作、安全、維護等事項，應研議立專法，相關監管資訊應適度公開揭露。內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示，4案併案審查完竣，將提報院會討論，不需協商。

【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

台南是民進黨大本營，賴清德總統的政治本命區，掘地三尺都是綠油油，如今府城卻宛如高譚市，幫派火拚、貪官橫行，民進黨立委林俊憲、陳亭妃互鬥，再度臭出民進黨「一鍋老鼠屎」。

跨黨派立委挺設立部落公法人 保護原民權益

跨黨派原民立委與原民權益團體今日舉行記者會，呼籲原民會儘速推動「部落公法人組織設置辦法」，讓部落公法人得以成立，保護原民權益。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。