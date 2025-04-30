綠委不滿周萬來未赴司委會報告 4月3度提案譴責

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人，就3月25日「立法院違法會議適法性」等議題報告，周萬來未出席。民進黨立委認為周萬來等人迴避國會監督、踐踏民主，提案譴責。這是民進黨立委4月第3度在司委會譴責周萬來。

4月2日，司委會邀請周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，但周萬來等人未出席，民進黨立委提出臨時提案譴責。

4月28日，司委會再度邀請周萬來就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告。立法院發布新聞稿回應，司委會議程逾越相關法定範疇，立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。由於周萬來未出席，民進黨立委再度提出臨時提案譴責。

司委會今天再排定邀請周萬來、立法院議事處長高百祥及法制局長郭明政列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法」進行專題報告並備質詢。

會議開始後，周萬來等人仍未出席，委員會召委、民進黨立委莊瑞雄說，本週他所排的議程有重要性與社會公益性，且邀請立法院秘書長專題報告並備質詢，非他所創，過去已有多位國民黨籍召委邀請立法院秘書長專題報告。

莊瑞雄說，立法院高官領人民的公帑，哪有不受監督的道理，除非有正當理由請假，否則這就是超級藐視國會、削弱民主運作，更破壞憲政慣例，且立法院並非憲政制度設計的後花園，不是想來就來、不想來就不來，不想做的人就滾。

民進黨立委吳思瑤表示，周萬來在立法院長韓國瑜的包庇下，4月28日不來是創下惡例，今天莊瑞雄安排的議程非常合理、正當，但周萬來又不來，讓惡例成慣例，她要表達嚴正的抗議與譴責，而且未來還有很多關於立法院的預算解凍案，屆時如果又不來，該如何排審。

隨後，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川、莊瑞雄提出臨時提案指出，周萬來、高百祥、郭明政等人未經請假程序逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，迴避國會監督，嚴重踐踏民主、怠忽職責，藐視國會再創惡例，因此提出譴責。

處理臨時提案時，現場無國民黨、台灣民眾黨立委，在場民進黨立委未提出異議，最後通過這項臨時提案。