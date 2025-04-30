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表揚環境犯罪查緝有功者 卓榮泰：盼共同遏止不法

中央社／ 台北30日電

環檢警等主管機關今天共同表揚查緝環境犯罪有功人員。行政院長卓榮泰表示，從事環保是漫長且孤單的路，是點點滴滴累積，隨手做一件事就可以為後代子孫累積一分力，共同遏止不法行為。

環境部今天與法務部、內政部、最高檢察署、台灣高等檢察署、各地方檢察署、警政署、國土署及全國環保機關等單位共150人出席「2025年守國土護山河：榮耀查緝先鋒－國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」。

根據資料，環檢警自民國100年起成立合作平台，共同破獲許多跨縣市污染犯罪案件，截至今年3月，移送起訴的案件達3503件，移送人數超過1萬2000人。

行政院長卓榮泰致詞時表示，感謝來自檢警調環的同仁，並笑稱如果不是檢警環，「可能只有國防部能做這樣守護山河的行動」；要以檢警調環宣誓，向不法集團喊「還我河山」。

卓榮泰說，透過表揚，告訴民眾政府公權力會伸張、戰勝不法，才是保護國人的屏障；未來會加緊中央地方通力合作，確保國人健康、維護環境正義、確保國土永續。

卓榮泰重申，很多地方人士、民代，與不法集團勾搭合作，危害國家後代，對這些不宵的地方人士，不論身份，一率嚴查到底。

環境部長彭啓明表示，已故教宗方濟各在「願祢受讚頌」 環境通諭發表「破壞環境是一種罪」；代表環境部感謝同仁幫忙，擔任部長之後，有時候遇到第一線同仁就要要去執行埋伏任務，有些地方真的很目驚心。

彭啓明說，現在有愈來愈多科技執法，接下來會與內政部合作，近期會有更大規模的宣布，剩餘土石方是幾十年來長久的問題，即將提出跨部會聯合機制，希望未來台灣沒有廢棄物的問題，也希望透過今天表揚，讓檢警環的同仁能獲得重視，也讓宵小之徒能藉此警惕。

內政部長劉世芳表示，內政部包含基層警政單位、國土署以及跨部會協力，共同打擊犯罪，我們只有一個台灣、只有一個地球，在很多偏鄉、看不到的地區，踏進去卻發現有廢棄土、有臭味，

劉世芳說，在內政部會從源頭管理、查緝、追縱一條鞭的行動，讓廢棄土能真的成為回收物處理，以減輕環境犯罪；現在也已導入GPS系統，若能提高更多廢棄土容受空間，就能減少犯罪的可能。

法務部長鄭銘謙指出，今年1、2月間，以跨部會專案查緝的方式總計執行71件案件，查緝到案人數共369人，聲請法院核准羈押32人，查扣大型機具及車輛共90台，查扣犯罪所得逾新台幣5億元。

鄭銘謙說，今天表揚這10名人員都是環保英雄，這是大家守護國土的成果，國土保育是重要的課題，台灣土地不大、更要愛惜，對環境污染是零容忍；會繼續合作，讓台灣成為世界環保的模範（編輯：林恕暉）。

內政部 劉世芳 卓榮泰 國土署 彭啓明 環境部

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