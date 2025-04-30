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林俊憲再控和藍交好 陳亭妃喊團結最重要

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
林俊憲（右一）再控和藍交好，陳亭妃（中）喊團結最重要。圖／聯合報系資料照片
林俊憲（右一）再控和藍交好，陳亭妃（中）喊團結最重要。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長選初選白熱化，民進黨立委林俊憲批評，初選對手、民進黨立委陳亭妃國民黨力量打擊黨內同志。林俊憲今天再表示，國民黨立委謝龍介手下的國民黨台南市議員，每個都支持陳亭妃，在每一區選區都一樣；陳亭妃則不斷重申，團結最重要。

林俊憲指出，台南市議會議長選舉綠營出現兩次跑票，都是謝龍介策畫，謝也曾在政論節目上沾沾自喜，而謝龍介合作的對象就是台南市前議長郭信良，謝龍介好意思否認嗎？

林俊憲說，黨內應團結，不要結合國民黨，讓議員跑票，這就是分裂民進黨，是對民進黨最大的傷害，他現在已經把大多數的民進黨台南市議員結合起來，而不是結合國民黨。

陳亭妃今早來到立院等電梯上樓時，恰巧遇到謝龍介，但兩人並無互動。陳亭妃表示，他和謝龍介本來就不好了，他在選舉贏了謝龍介5次，而且還告贏謝龍介，判賠25萬元，「台南問一下，有戰過的人會好嗎？」陳也說，她絕對不會去和謝龍介拍片，也沒有去開箱。

陳亭妃指出，黨內團結是現在最重要的，有關黨內問題都不回應，因為會傷了黨內和氣，現在是大罷免關鍵時候，要要同心協力拚罷免，不要傷了支持者的心。

台南 國民黨 林俊憲 民進黨 謝龍介 郭信良 陳亭妃

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