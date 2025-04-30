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饒慶鈴以柏林圍牆 暗指執政者勿築對立的高牆

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴率團隊及鄉鎮市長這幾天參訪德國，她參觀歐洲被害猶太人紀念碑，其中還在柏林圍牆拍照留念，並有感而發在臉書PO文，暗指執政者勿築對立的高牆。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴率團隊及鄉鎮市長這幾天參訪德國，她參觀歐洲被害猶太人紀念碑，其中還在柏林圍牆拍照留念，並有感而發在臉書PO文，暗指執政者勿築對立的高牆。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

台東縣長饒慶鈴率團隊及鄉鎮市長這幾天參訪德國，考察淨零城鄉發展，她參觀歐洲被害猶太人紀念碑，其中還在柏林圍牆拍照留念，並有感而發在臉書PO文寫道期待在你我的心中沒有築起一道高「牆」，暗指執政者勿築對立的高牆。

她寫道，丹尼爾．李伯斯金（Daniel Libeskind︰「建築是一幕樂觀主義的戲劇；遺址不能成為埋葬死者的墳地。」 全世界許多被害者紀念碑，但這一組座落於柏林市中心的歐洲被害猶太人紀念碑最令我印象深刻。

她說，走在其中，高低起伏不平的地面仿彿是面對命運下一步的不確定感，隨時一個踉蹌就會倒下。四處高聳的水泥牆面會讓人失去方向感，到底往那邊走才是出口？

我靜靜遊走於巨大的石碑之間；同一時間，在台灣的朋友們正在凱達格蘭大道上。兩個時區、同樣反省的課題：自由、和平、未來。

另一張照片背後的柏林圍牆曾在一夜之間將城市與人心一分為二。這道牆，代表著對立、恐懼與失去自由的時代。直到有一天，人民以信念與行動，讓它轟然倒塌，不再恐懼。

想到台灣現在的生活，能自由說話、自在生活，都是一點一滴累積而來的珍貴成果。和平不能是選項，應該是每一任台灣人民選出的領導人對台灣人民未來的承諾。期待在你我的心中沒有築起一道高「牆」。

台東縣長饒慶鈴率團隊及鄉鎮市長這幾天參訪德國，她參觀歐洲被害猶太人紀念碑，其中還在柏林圍牆拍照留念，並有感而發在臉書PO文，暗指執政者勿築對立的高牆。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴率團隊及鄉鎮市長這幾天參訪德國，她參觀歐洲被害猶太人紀念碑，其中還在柏林圍牆拍照留念，並有感而發在臉書PO文，暗指執政者勿築對立的高牆。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

柏林 考察 饒慶鈴

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