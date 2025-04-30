不當綠委打韓國瑜墊背 周萬來再次拒列席司委會報告

立法院司法法制委員會本周排三次專案報告要求立法院秘書長周萬來等人列席，今第二次開會，周等立院官員仍未現身。司委會召委、民進黨立委莊瑞雄批評，政府官員可以這樣不列席，這哪們子國會改革？院長韓國瑜及周都是在自我羞辱；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤也現場臨時提案譴責官員缺席。最後因官員列席報告，莊宣布散會。

莊瑞雄本周連3天邀請立法院秘書長周萬來專案報告，國民黨立委質疑，這擺明就是「藉周打韓」，用此來間接抗議立法院長韓國瑜出席凱道抗議活動。立法院周一以議程「逾越法定範疇」為由，未出席備詢。今日為本周第二場專案報告，周萬來、議事處長及法制局長等仍未列席。

莊瑞雄表示，大家也不用有情緒，其實議題應該可以好好說理，但立法院竟以幕僚人員不是司法法制委員會監督對象為由，真的非常荒唐，這幾次所排定的議程雖具備政治性，但同時也具有社會重大公益性。其實回顧過去立法院所審議題，召委所排定的案子沒有一個不涉及政治性，尤其涉及政治運作，任何機關都是有編列預算，這些都是民脂民膏，都需要受國會監督。

莊瑞雄批評，今天列席首長席位空掉，是對整個制度最大的背叛，依照立法院職權行使法、大法官釋字、憲法等，應邀人員本來就不得拒絕，除非他們都認為自己不是政府官員；現在備詢居然可議是看官員心情？其實過往國民黨籍召委共有五次都找秘書長報告，哪有到變成韓國瑜當院長就可以這樣不列席，這是哪們子國會改革 ？周萬來當秘書長讓國會改革大倒退。

莊瑞雄認為，幾位立法院官員不出席，使得立法院中立形象蕩然無存，監督及信賴形象都破裂掉了，這也對政治中立是重大挑戰，嚴重破壞民主運作；他重申，應來列席的幾位都是政府官員，除非他們認為立院未來都是國民黨籍院長、民眾黨都會支持，今天不列席不是對他的羞辱，而是韓國瑜、周萬來自我羞辱，明明依法、依憲政慣例就是要出席，立法院可以發個新聞稿就不來。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤現場也臨時提案譴責不列席官員，她表示，只要官員缺席一次就譴責一次，不能讓惡例變成慣例，因此要發出 第二次提案譴責周萬來等不出席官員，這都會在歷史上記一筆；未來周還敢不敢再出書講議事運作？那請把這次不列席的事情勇敢寫在書上，讓年輕學子了解藐視國會就該譴責「官員未經請假程序就逕自缺席，也未提供相關書面報告，曲解立院內規，二度缺席，特此提出譴責。」