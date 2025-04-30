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民調：82%美國民眾視台灣為獨立國家

中央社／ 華盛頓29日專電

近期一份民調顯示，美國民眾強烈支持台灣及加強美台關係，68%受訪者對台灣抱持正面看法，82%認為台灣是獨立國家；58%的人支持美國正式承認台灣為獨立國家，並建立全面外交關係。

「人道自由基金會」（Humanity for FreedomFoundation）28日發布新聞稿表示，這份民調委託Remington Research Group執行。調查結果顯示，在有關台灣主權、台灣對美重要性的議題上，美國不同黨派的民眾之間存在明顯共識。

調查指出，68%受訪者對台灣保持正面看法，僅有4%持負面看法，28%表示沒有意見。

在台灣獨立議題上，調查顯示，82%認為台灣是獨立國家，15%表示不確定，只有3%認為台灣是中國的一部分。

在外交承認方面，58%認為美國應承認台灣是獨立國家並建立全面外交關係，37%表示不確定，5%表示反對。

在軍事防衛議題上，39%受訪者認為美國應持續在是否協防台灣抵抗中國軍事行動上，保持戰略模糊；32%認為，美國應明確表達軍事協防台灣的承諾；27%不確定；3%認為美國應停止販售武器給台灣並告知美國不會協防台灣。

關於台灣對美國國家利益、科技、安全及外交政策的重要性，調查顯示，88%受訪者認為台灣非常重要或有點重要，12%表示不重要。

人道自由基金會主席華特斯（Dane Waters）表示，調查顯示，美國人民堅定支持台灣，該是美國政府反映民意，加強與台灣外交及戰略關係的時候了，「我們必須放棄戰略模糊政策，正式承認台灣」。

人道自由基金會董事雅各（Paul Jacob）也說，數字會說話，美國民眾了解台灣的戰略重要性，包括關鍵的微晶片製造，「保護台灣不僅是道德責任，也對美國經濟及國家安全利益至關重要」。

Remington Research Group於今年3月15日至18日進行這項全美民調，共有800名可能的選民參與調查。調查結果根據大選預期的投票人口統計數據進行加權；誤差範圍為正負3.5%，信心水準為95%。

人道自由基金會是致力推動自由、民主的非營利組織，透過倡議、教育與策略行動，支持爭取自由及自決權的人士。

中共 台海 台灣 民調 美國

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