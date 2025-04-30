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接見阿基里諾 賴總統：強化台美經濟韌性
賴清德總統昨天接見「國家亞洲研究局（NBR）」訪團時表示，將持續提升台灣的自我防衛能力，也盼持續促進台美間的國家安全、產業合作，提升雙方經濟韌性。訪團成員美軍前印太司令阿基里諾（John Aquilino）指出，台灣的「全社會防衛韌性」工作進程，令人深受鼓舞。
賴總統致詞時表示，阿基里諾在美國印太司令任內就非常關心台海議題，台灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。
賴總統表示，這個月初，他宣布提升志願役勤務及戰鬥部隊加給，政府也會持續推動國防自主。
賴總統說，在「台灣關係法」立法四十六周年的時刻，感謝美國政府多年來持續對台軍售，強化台美夥伴關係；相信除了軍事交流合作，台灣和美國能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。
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