洪奇昌：美中克制 會上談判桌

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前政務次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉，值得台灣關注。海基會前董事長洪奇昌說，美中持續克制，避免緊張對立持續升溫造成意外衝突，未來數月應可看到雙方坐上談判桌，尋求適當妥協。

對外關係協會昨舉行研討會，邀專家學者分析川普新局。蔡政府時期的總統府秘書長林碧炤表示，川普執政第一個百天所碰到的壓力和複雜性超越其想像，但看不出來川普要改變世界秩序與國際關係結構。

林碧炤表示，要觀察川普的政策，要等到六個月後，也就是七月廿日，而對等關稅暫緩九十天期滿剛好是七月十日。

謝武樵表示，川普執政面臨諸多挑戰，從處理烏克蘭戰爭到發動對等關稅政策，川普戲演很大，實際劍指中國，在安全和關稅問題上都壓制美國盟邦，目的在迫使盟邦捐出力量，好讓美國應對中國大陸。

洪奇昌表示，當華府將對中關係從策略性合作夥伴關係轉化為競爭對手關係，已經形成典範轉移，這波影響可能是廿年或卅年。洪說，美中貿易戰只是前菜，後續還會有，包含現在已經看到的美中科技戰。

洪奇昌表示，對等關稅僅僅是地震，若川普接下來依然持續往這方向走，很可能帶來包含台海及東北亞地緣政治在內的海嘯。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，關稅戰只是手段不是答案，川普為維持美國作為世界霸權的地位不受挑戰，減緩美國為國債、赤字等問題的下墜速度，後面還有其他事情要做。