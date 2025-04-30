聽新聞
0:00 / 0:00

總預算解凍案周五將送院會 王鴻薇稱可速通關

聯合報／ 記者王千豪林銘翰屈彥辰／台北報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

立院程序委員會昨天將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及今年度中央政府總預算案之解凍案共計一六四案，列入周五院會議程，預料將通過付委審查。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，若是一般性、沒有爭議性的預算解凍案，報告送來就能「快速通關」。

針對預算解凍，王鴻薇說，會與議事處討論設置「快速通關區」；若是需提出專案報告的解凍案，則尊重各委員會召委及立委；若解凍案涉及某些條件或政策，國民黨團會再討論。

立院上月否決財政收支劃分法修正案之覆議，行政院預計聲請釋憲及暫時處分，民眾黨立委黃珊珊昨天質詢時，關切政院是否會依新法編列明年度中央政府總預算案。

財政部長莊翠雲表示，新法有窒礙難行之處，分配公式也無法具體落實，因此依照憲政救濟聲請釋憲。不過，主計長陳淑姿明確表示，原則上會依新法編列預算；行政院長卓榮泰也說，政府當然必須依法行政，只不過，立院通過修法，應該要有合理施行的時間，「卻沒有做這樣的考量，急就章地就通過了。」

ＮＣＣ新人事 擬本周出爐

另外，國民黨立委李彥秀質詢，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新人事名單何時提出？卓榮泰表示，之前答詢時提過希望四月能提出，他有努力，「至少這周沒問題」。李彥秀追問，人選有跟賴清德總統討論過嗎？卓榮泰說，找的過程還沒有，定案之前會跟賴總統說明。

卓榮泰 國民黨 李彥秀 王鴻薇 莊翠雲 行政院 財政收支劃分法 賴清德 陳淑姿 黃珊珊

延伸閱讀

卓榮泰提匯率戰「最壞狀況」 賴士葆酸沒進入狀況

勞動部頒獎表揚模範勞工 卓榮泰在立院答詢取消出席

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

164預算解凍案周五付委 王鴻薇：沒爭議部分快速通關

相關新聞

總預算解凍案周五將送院會 王鴻薇稱可速通關

立院程序委員會昨天將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及今年度中央政府總預算案之解凍案共計...

基隆民政處長擅用戶政系統查個資認罪 還有多人未到案

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔被聲押，昨晚法院裁定40萬元交保，張坦承違反個人資料保護...

洪奇昌：美中克制 會上談判桌

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前政務次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉，值...

接見阿基里諾 賴總統：強化台美經濟韌性

賴清德總統昨天接見「國家亞洲研究局（NBR）」訪團時表示，將持續提升台灣的自我防衛能力，也盼持續促進台美間的國家安全、產...

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

外交部今（29日）發布新聞稿稱，索馬利亞政府22日通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，通知所有航...

「根本兩套標準」蕭旭岑聲援區桂芝 批賴政府只敢欺負高中老師

北一女教師區桂芝近日在LINE群組宣傳中共徵文比賽，鼓勵學生投稿，遭民眾檢舉，陸委會認此案涉違反「兩岸關係條例」。馬英九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。