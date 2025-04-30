總預算解凍案周五將送院會 王鴻薇稱可速通關

立院程序委員會昨天將行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案及今年度中央政府總預算案之解凍案共計一六四案，列入周五院會議程，預料將通過付委審查。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，若是一般性、沒有爭議性的預算解凍案，報告送來就能「快速通關」。

針對預算解凍，王鴻薇說，會與議事處討論設置「快速通關區」；若是需提出專案報告的解凍案，則尊重各委員會召委及立委；若解凍案涉及某些條件或政策，國民黨團會再討論。

立院上月否決財政收支劃分法修正案之覆議，行政院預計聲請釋憲及暫時處分，民眾黨立委黃珊珊昨天質詢時，關切政院是否會依新法編列明年度中央政府總預算案。

財政部長莊翠雲表示，新法有窒礙難行之處，分配公式也無法具體落實，因此依照憲政救濟聲請釋憲。不過，主計長陳淑姿明確表示，原則上會依新法編列預算；行政院長卓榮泰也說，政府當然必須依法行政，只不過，立院通過修法，應該要有合理施行的時間，「卻沒有做這樣的考量，急就章地就通過了。」

ＮＣＣ新人事 擬本周出爐

另外，國民黨立委李彥秀質詢，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）新人事名單何時提出？卓榮泰表示，之前答詢時提過希望四月能提出，他有努力，「至少這周沒問題」。李彥秀追問，人選有跟賴清德總統討論過嗎？卓榮泰說，找的過程還沒有，定案之前會跟賴總統說明。