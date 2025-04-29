索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

外交部今（29日）發布新聞稿稱，索馬利亞政府22日通告，根據聯合國大會第2758號決議，堅持「一個中國」原則，通知所有航空公司營運商及及利害關係方，自30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦；外交部斥中國唆使行徑。

外交部表示，嚴正抗議索馬利亞在中國唆使下，採取限縮我國人旅行自由及安全的作法，要求索馬利亞政府立刻撤銷該項公告。

此外，外交部指出，對於索馬利亞政府錯誤解釋聯大第2758號決議，並與所謂一中原則掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，外交部也予以嚴正駁斥並強烈譴責。

外交部表示，我方即刻與索馬利蘭共和國政府共同洽請理念相近國家及國際組織採取具體行動，以撤銷此一錯誤作法；為確保國人旅行安全及便利，外交部呼籲，在索馬利亞政府尚未撤銷前述公告以前，暫勿前往索馬利亞聯邦及索馬利蘭共和國。

外交部指出，索馬利蘭共和國自1991年宣布獨立以來，已舉行4次總統大選，政治情勢穩定，民主持續深化，與台灣同為民主自由的理念相近國家；索馬利亞政府藉由控制索馬利蘭領空，阻止民主國家人民相互交往的粗暴行徑，已對非洲之角情勢造成惡劣影響，若本案有後續發展，外交部將及時對外說明。