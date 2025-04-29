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「根本兩套標準」蕭旭岑聲援區桂芝 批賴政府只敢欺負高中老師

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今聲援北一女教師區桂芝，批評賴政府不敢碰黨內涉及共諜、到大陸做生意的高層，只敢欺負一個高中老師，根本是兩套標準。本報系資料照
馬英九基金會執行長蕭旭岑今聲援北一女教師區桂芝，批評賴政府不敢碰黨內涉及共諜、到大陸做生意的高層，只敢欺負一個高中老師，根本是兩套標準。本報系資料照

北一女教師區桂芝近日在LINE群組宣傳中共徵文比賽，鼓勵學生投稿，遭民眾檢舉，陸委會認此案涉違反「兩岸關係條例」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今聲援區桂芝，批評賴政府不敢碰黨內涉及共諜、到大陸做生意的高層，只敢欺負一個高中老師，根本是兩套標準。

蕭旭岑表示，兩岸交流的依據就是「兩岸人民關係條例」，其中對兩岸各項交流往來規範非常詳細，區桂芝鼓勵學生參加兩岸的徵文比賽，完全沒有任何違法之處。陸委會逕自認定違法，還移請教育部懲處，根本是在製造寒蟬效應，恐嚇一般人民。

蕭旭岑指出，「兩岸人民關係條例」33條之1，規範的是台灣人民或團體與大陸相關機構的「合作」事宜，尤其強調的是「政治性」，區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊，鼓勵學生學習，一點都不是「政治性」，也未與大陸相關機構「合作」，他要請教陸委會，是否承國安會或總統府之命，曲解法規迫害人民？

蕭旭岑表示，民進黨一堆助理涉入共諜案，賴清德政府裝作若無其事，比國民黨地方黨部罷免連署涉偽造文書案還嚴重許多的情節，賴政府就是不願意向上偵辦，有些人甚至還20萬元交保，這不是擺明了兩套標準？而國安會秘書長吳釗燮愛將被收押，潛伏時間長達8年，國安機敏資料疑似漏光光，何以吳釗燮都不用停職接受調查？

蕭旭岑表示，包括藍營民代與粉專早就整理出許多資料，直指民進黨高層在大陸有生意往來，包括總統府副秘書長何志偉家族的陽信銀行，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮透過持股經營大陸子公司，民進黨前立委鄭運鵬曾赴陸經商，並以「中國台灣」名義申請商標等，若按照民進黨的標準，這些人是不是「嘴巴抗中保台，身體舔共賣台」？

蕭旭岑批評，民進黨自己人可以跑到大陸去賺錢，共諜案到底有多高的層級涉入，至今都搞不清楚，卻要迫害一個鼓勵學生參加兩岸徵文比賽的高中老師，那就是「吃人夠夠」。除非賴清德宣布戒嚴，或直接廢除兩岸條例，否則賴政府沒有任何依據去迫害兩岸人民的正常交流，更沒有資格懲處區桂芝。

區桂芝 民進黨 蕭旭岑

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