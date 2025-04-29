區桂芝轉發陸文學競賽遭調查 藍委轟陸委會「只會對內打壓」

北一女老師區桂芝因轉發陸方文學競賽資訊而遭調查，國民黨立委翁曉玲批評陸委會「只會對內打壓、對陸卻束手無策」，選擇性處理個案，面對抗中、反中、切斷與大陸所有經貿往來的事情卻一樣都不敢做。

中華民國章法學會與中國黨政機構合作，舉辦「共讀一本好書徵文大賽」，而區桂芝也轉發該訊息給學生，陸委會卻質疑該行為疑違反「兩岸人民關係條例」將案件移交教育部調查。

翁曉玲批評，區桂芝又被陸委會盯上了，這次只不過是轉發一則兩岸徵文比賽的訊息告訴學生，就被說成是涉嫌校園統戰、為陸宣傳，陸委會還要求教育部進行調查，好似犯了什麼滔天大罪；陸委會拿著雞毛當令箭，只會對內搞些擾民恐嚇之事，對外對大陸根本束手無策。

翁曉玲指出，在相關報導出來後，她也上網看了該活動訊息，目的是針對兩岸師生共同參與的閱讀與心得創作進行交流，書單中除山海經、鏡花緣等傳統文學經典外，也選讀兩岸作家的書籍，包含台灣林良先生的「小紙船看海」和台大教授張文亮的「有誰聽到座頭鯨在唱歌」等書。

翁曉玲表示，書籍介紹海洋與福建海域歷史、地理、考古、人文故事和童話故事等，並不是政治類書集，陸委會竟也認定主辦單位違反兩岸人民關係條例第33條之1規定；活動本質非政治活動，就是普通的民間文化交流，區桂芝轉發卻遭貼統戰標籤，分明就是欲加之罪、何患無詞。

翁曉玲提到，其實類似的兩岸交流比賽活動眾多，政府長期以來採低度管理，但賴清德總統上任一年來大幅收緊兩岸各面向的交流往來，不分青紅皂白的打壓與大陸有關係的人、事與言論，賴政府就是要台灣人把對岸當敵人，兩岸只能勢不兩立，這不是獨裁，什麼才是獨裁？

翁曉玲認為，陸委會既然想走「敵陸」、「仇陸」與「斷陸」政策，就乾脆明確列出「斷陸」清單，但現在事選擇性處理個案，面對真正要去抗中、反中、切斷與大陸所有經貿往來的事情卻一樣都不敢做，只會趕蒼蠅，不敢打老虎，專門欺負善良百姓的行徑，真令人不齒。