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新版財劃法衝擊勞保撥補？卓榮泰坦言有可能 將負政府最終責任

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委李彥秀關心我國成立主權基金的議題，問卓榮泰能否如美國總統川普一樣有魄力推動？卓揆表示，願用積極的方向，用積極的態度，過去較保守，已請國發會、中央銀行和所有財主單位，列出專案、提出報告，研究後續如何進行。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委李彥秀關心我國成立主權基金的議題，問卓榮泰能否如美國總統川普一樣有魄力推動？卓揆表示，願用積極的方向，用積極的態度，過去較保守，已請國發會、中央銀行和所有財主單位，列出專案、提出報告，研究後續如何進行。記者蘇健忠／攝影

勞保基金破產進入倒數計時中，民進黨立委李昆澤今天質詢時關切，新版財劃法通過後，政府未來撥補勞保金額是否會減少？行政院卓榮泰答詢時坦言「這個是有可能的」，但強調政府會負起勞保最終責任，並在未來年度裡進行撥補。

立法院今天進行施政總質詢，李昆澤質詢時指出，據今年勞保財務精算報告，截至2025年，政府連續6年共撥補新台幣3870億元，讓勞保財務在2031年才會出現負值，不過現在總預算遭在野黨非理性刪除，而且新版財劃法中央必須釋出3753億元，詢問院長是否會繼續對勞保撥補？

卓榮泰表示，政府在2020年開始持續對勞保撥補，再加上疫後特別預算的300億元，一共撥補3870億元。而勞保是政府舉辦的社會保險，「政府會負最終責任」，穩定社會與勞保財務，所以會在未來年度裡進行撥補。

卓榮泰還強調，行政院推動的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中，編列100億元用於勞保撥補，相信朝野黨團會支持這項安排。

李昆澤追問，若財劃法新版通過後，撥補預算會不會減少？卓榮泰坦言，「這個是有可能的」，因為整個財政收支劃分法裡，中央被拿走3000多億後，政府的財政能力當然是降低的，所以我們現在尋求用更合理的方式，在憲政基礎底下恢復或是維持中央的財政能力。

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