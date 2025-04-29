前大法官黃昭元獲任常駐WTO常任代表 曾為死刑、強制道歉案主筆

中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表羅昌發退職，總統賴清德今特任前大法官黃昭元接任。黃昭元去年10月31日8年大法官任期屆滿，臨別前的代表作即去年度憲判字第8號「死刑案」，該判決由黃主筆，為未來法院在判處及法務部在執行死刑時，設下重重關卡，雖然死刑仍合憲，但被解讀為「實質廢死」。

黃在大法官任期屆滿後，仍活躍於學術圈，頻繁出現在各研討會，如他14日參加台北律師公會憲法委員會主辦的「憲法法庭的挑戰：命懸一線或一生懸命？」演講，提及違憲審查制度的兩難和宿命時，指「期待政治解決，就是將憲法法庭和憲法規範的脖子，自願放到斷頭台上！」

62歲的黃昭元原為台大法律學院教授，專精憲法、國際公法、國際人權法領域，2016年前總統蔡英文提名為大法官。黃曾替司法院拍攝「大法官出席中」影片，用日常的對話方式說明大法官的職權，還透露小時候父親是開租書店，「看著漫畫長大」；他拍攝的章節為「溝通的天秤」，想了解若大法官的每一號解釋（判決）在對外說明時，有什麼是必須要注意的。

在影片中，黃昭元說法院是公權力機關，要跟人民負責，透過適當的媒介，讓外界知道大法官在做什麼，他覺得是正面的。

擔任大法官期間，除了死刑案外，變更解釋的「強制道歉違憲案」也是由黃昭元主筆，判決指出，憲法保障人民有積極表意、消極不表意的言論自由，國家法律如強制人民表達主觀意見或陳述客觀事實，屬限制人民言論自由。另外，不表意的理由很多，可能涉及道德、倫理、正義、良心、信仰，與人性尊嚴關聯密切。

在通姦除罪案中，黃昭元的協同意見書引用台劇「犀利人妻」名言「可是瑞凡，回不去了」，認為通姦罪該畫下句點。黃再引德國哲學家康德看法，認為「所謂婚姻忠誠義務，說穿了，就是配偶一方對於他方性器官的排他、獨占使用權。」被害配偶一旦追訴，即使事後撤告，婚姻也是「回不去了」。他說，感情世界多屬個人道德、倫理自主範疇，連父母、親人也難干預，遑論國家法律，「監獄關得住人，但關不住心」。

除了對釋憲案懷抱各種理念，黃昭元也曾對「不受理案」表達想法。如憲法法庭因確定審理販賣一級毒品減刑仍「情輕法重」釋憲案，近2500件聲請案陸續「湧入」，經逐一過濾、篩選最終僅受理8案，99%的案件均不受理，黃在不同意見書中形容，這是這我國釋憲史上少見的「大屠殺」。

黃說，判決一方面沒有對「情節輕微」提出具體認定標準，另方面卻又採取幽微隱晦的浮動標準，實質認定個案是否屬於情節輕微，而逾99%聲請案均以「未具體指摘」為由不受理，連主案也不受理，如此奇特結果，堪稱我國釋憲史上少見的聲請案大屠殺。