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瑞典智庫座談會 谷瑞生：應邀台灣參與WHA

中央社／ 斯德哥爾摩29日專電

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」，25日上午舉行台灣參與世界衛生大會（WHA）座談會，邀請駐瑞典代表谷瑞生進行專題演講及與談，谷瑞生在會中表示世界衛生組織應邀請台灣以觀察員身分參加今年的大會。

為向瑞典各界說明台灣應有意義參與「世界衛生大會」（WHA）訴求並爭取更多輿論支持，瑞典智庫「安全與發展政策研究所」（ISDP）於25日上午舉行關於台灣參與WHA之座談會，由該所所長施萬通主持。

座談會邀請駐瑞典代表谷瑞生進行專題演講及與談，瑞典前駐北京公使約翰松（BengtJohansson）、「斯德哥爾摩自由世界論壇」（Stockholm Free World Forum）主任賈斯禮（AnnaRennéus Guthrie）、「尼瑞克日報」（NerikesAllehanda）政治版編輯史卓曼（Lars Ströman）及「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）中國及亞洲安全計畫主任Jingdong Yuan等重要瑞典智庫及媒體記者代表也受邀參與。

谷瑞生在座談會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肺炎疫情爆發之初，「世界衛生組織」（WHO）並未收到中國通報，首個警告來自非WHO會員國的台灣。

谷瑞生說，庫克群島及紐埃並非聯合國會員國，但兩國都是WHO會員國；列支敦斯登為聯合國會員國，但不是WHO會員國。從國際法角度而言，成為WHO會員國或觀察員與是否為聯合國會員國無直接關係。

他表示，就務實角度來說，台灣遭排除於WHO之外，導致台灣無法透過「全球流感監測和應對系統」（GISRS）、「全球冠狀病毒實驗室網絡」（CoViNet）及「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）與世界連結。

谷瑞生解釋，目前台灣僅能派員以「個別專家」身分參與WHA，但台灣就算派員出席，卻也常因為技術會議不允許「個別專家」身份參與而被拒。

若台灣成為WHA觀察員，則可不受這樣的身分限制，獲得關於WHO的各項資訊，台灣先進醫療科技也可對世界公衛做出貢獻。

他在會中強調，瑞典外交部長斯典尼嘉德（MariaMalmer Stenergard）多次申明瑞典政府支持台灣一切有意義國際參與，並提及「聯合國大會第2758號決議未限制台灣代表以其他方式參與國際組織」。

此外，瑞典健康照護部長約翰松（Acko AnkarbergJohansson）及瑞典駐團代表也分別於2023年及2024年的WHA強調「不遺漏世界上任何地區」為台灣發聲。台灣11個邦交國及16個理念相近國家都於2024年的WHA為台灣發聲爭取參與。

谷瑞生表示，中國頻以扭曲聯大第2758號決議及引述其所謂「一中原則」之方式誆稱「台灣為中國之一部分」以及「中國可向台灣提供最新疫病資訊」等不實資訊將台灣排除於WHO之外。

他說，實際上中國未曾與台灣分享相關疫病資訊。台灣因中國打壓，不僅無法參與全球衛生事務，更無法與全球分享寶貴的公衛經驗。

他表示，在威權國家越發凝聚之際，理念相近國家更應團結一致為台灣發聲。谷瑞生呼籲與會者以個人或智庫名義擴大友台聲量，進而讓瑞典各界更加了解台灣的訴求。與會者對此表示認同，並稱將持續以實際行動支持台灣參與WHA。

瑞典智庫「安全與發展政策研究所」為位於斯德哥爾摩的非營利、無黨派並受瑞典外交部提供經費支持，旨在擴大各界對國際事務之理解，及提供戰略分析及務實解決方案以協助公私部門決策者實現目標。

WHA WHO 瑞典

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