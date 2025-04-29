我駐比利時代表處被迫撤頂樓國旗 外交部：中國破壞國際現狀

台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗，比利時晚訊報（Le Soir）揭露這是布魯塞爾迫於北京壓力所致。我外交部今表示，中國對台國際打壓長期不斷且無所不在，外交部嚴厲譴責北京，除致力於捍衛自身國際空間外，也籲請國際社會持續以具體行動反制破壞國際現狀的中國。

晚訊報發表與國際調查記者同盟（ICIJ）及其他歐媒合作的「中國標靶」（China Targets）系列調查，曝光中國在海外對維吾爾族和藏族維權人士騷擾施壓的行動，也提到中國大使館在2022年末要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，最終國旗在2023年初被撤除。

此外，報導提到布魯塞爾書展主辦方去年想要聚焦日韓台等亞洲國家，卻碰到比利時外交部勸告，讓主辦方決定放棄台灣；比利時外交部說明，中國對台灣有關的一切都非常敏感。

我外交部今天表示，中國在國際上對台灣的打壓是長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。

外交部表示，面對中國企圖改變現存以國際規則為基礎之國際秩序的野心，將台灣議題曲解成所謂的「內政問題」，阻止國際支持台灣，台灣除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。

在國際上對台灣的打壓是長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責；外交部表示，我國除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。