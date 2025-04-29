快訊

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

日男照顧病妻租屋處雙亡 家屬哀慟「夫妻感情好」：為補助才離婚

台積電在美6廠若全完工 經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移

聽新聞
0:00 / 0:00

我駐比利時代表處被迫撤頂樓國旗 外交部：中國破壞國際現狀

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
駐比利時代表處在考量不影響台比關係下，2年多前將頂樓國旗移到室內。中央社
駐比利時代表處在考量不影響台比關係下，2年多前將頂樓國旗移到室內。中央社

台灣比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗，比利時晚訊報（Le Soir）揭露這是布魯塞爾迫於北京壓力所致。我外交部今表示，中國對台國際打壓長期不斷且無所不在，外交部嚴厲譴責北京，除致力於捍衛自身國際空間外，也籲請國際社會持續以具體行動反制破壞國際現狀的中國。

晚訊報發表與國際調查記者同盟（ICIJ）及其他歐媒合作的「中國標靶」（China Targets）系列調查，曝光中國在海外對維吾爾族和藏族維權人士騷擾施壓的行動，也提到中國大使館在2022年末要求比利時外交部設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，最終國旗在2023年初被撤除。

此外，報導提到布魯塞爾書展主辦方去年想要聚焦日韓台等亞洲國家，卻碰到比利時外交部勸告，讓主辦方決定放棄台灣；比利時外交部說明，中國對台灣有關的一切都非常敏感。

我外交部今天表示，中國在國際上對台灣的打壓是長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責。

外交部表示，面對中國企圖改變現存以國際規則為基礎之國際秩序的野心，將台灣議題曲解成所謂的「內政問題」，阻止國際支持台灣，台灣除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。

在國際上對台灣的打壓是長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮我國的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由，外交部予以嚴厲譴責；外交部表示，我國除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動予以反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。

北京 台灣 國旗 外交部 比利時

延伸閱讀

外交部賀加拿大完成大選 盼與新政府深化關係

比照大阪世博參與2027園藝博？外交部：正辦理中

比利時駐處被迫撤頂樓國旗事件 外交部斥中國破壞現狀

自民黨青年局訪台晉見賴總統 前日本產經大臣將訪台

相關新聞

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

因應美國政府對等關稅政策，行政院上周提出特別條例，草案規模為新台幣4100億元，在野黨不滿撥補台電1000億元，主張改以普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天說，如果台電財政無法健全，電價調漲造成物價波動，屆時帶給整個社會的壓力，遠比1萬元放在口袋還要大。

運動部最快8月掛牌 部長人選呢？卓榮泰：有幾個心裡的想法

民進黨立委蔡其昌今天詢問運動部何時掛牌，部長、次長人選是否已經定了等問題。行政院長卓榮泰回應，預估8、9月掛牌；至於部長...

我駐比利時代表處被迫撤頂樓國旗 外交部：中國破壞國際現狀

台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗，比利時晚訊報（Le Soir）揭露這是布魯塞爾迫於北京壓力所致。我外交...

郭智輝稱立委索資給精華液 黃國昌轟「國家悲哀」：只懂抱大腿

針對美國政府對等關稅政策，民眾黨立委黃國昌不滿遭到「一紙公文」回覆索資需求，經濟部長郭智輝今天聲稱是給立委「精華液」。黃...

接見模範勞工 賴總統：安定就業市場降低關稅衝擊

五一勞動節前夕，賴總統今接見114全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬時表示，美國宣布新的關稅政策後，行政團隊在傾聽產業界...

郭國文挺林俊憲轟陳亭妃 林的子弟兵也接棒出聲 陳亭妃喊話：不忘初衷

民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，挺林的市議員蔡麗青、朱正軒、林依婷及李宗翰今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔；蔡育輝則痛批林俊憲抹黑，要求公開道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。