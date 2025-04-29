外交部賀加拿大完成大選 盼與新政府深化關係
加拿大聯邦大選28日登場，自由黨可望獲勝連續第4屆執政。外交部今天表示，祝賀加國成功舉行聯邦大選，再次為全球民主制度樹立典範，政府期盼持續與加國新政府深化夥伴關係。
外交部下午發布新聞稿指出，加拿大於加東時間28日舉行聯邦大選，全面改選聯邦眾議院343個席次，選舉結果由執政的自由黨贏得國會最多席次，過程順利平和，外交部祝賀加國成功舉行聯邦大選，再次為全球民主制度樹立典範。
外交部表示，台灣與加拿大共享民主、自由、人權等普世價值，近年來台加關係持續穩健成長，自加國於2022年發布「印太戰略」後，台加在經貿、科技、醫衛及原民等領域合作緊密，雙方先後於2023年及2024年簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）、「科技及創新合作協議」（STIA），加國更於去年8月宣布成為「全球合作暨訓練架構」（GCTF）正式夥伴（full partner），進一步擴大雙方在各領域合作關係。
外交部強調，政府期盼在既有良好基礎上，持續與加國新政府合作，深化民主夥伴關係，並共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。
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