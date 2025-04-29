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賴總統盼促進台美國安與產業合作 提升經濟韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統29日上午接見「國家亞洲研究局（NBR）訪團」時表示，臺灣站在全球民主防線的最前線，積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續提升自我防衛能力，展現守護民主自由的決心。期盼持續促進臺美間的國家安全、產業合作，提升雙方的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱，也讓臺美關係更上層樓。

賴總統致詞時表示，今天很高興再次與阿奎利諾（John Aquilino）上將見面，也熱烈歡迎「國家亞洲研究局」麥威爾（Michael Wills）會長及貴賓們來到臺灣。非常期待和大家針對臺美關係及區域情勢交換意見。

賴總統提到，阿奎利諾上將在美國印太司令任內就非常關心臺海議題。而「國家亞洲研究局」則對區域安全議題有許多研究和分析。因為大家的專業貢獻與努力，讓國際社會更加理解臺灣在印太區域、乃至全球民主發展所扮演的角色，他要表達最由衷的感謝。

賴總統指出，臺灣站在全球民主防線的最前線，身處「第一島鏈」的重要戰略位置，我們積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，並跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮嚇阻的力量，維護區域的和平穩定。

賴總統表示，這個月初，他宣布提升志願役勤務及戰鬥部隊的加給。政府也會持續推動國防改革、國防自主，接下來，還會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上，持續提升臺灣的自我防衛能力，展現我們守護民主自由的決心。

賴總統說，在《台灣關係法》立法46周年的時刻，我們感謝美國政府多年來持續對臺軍售，強化臺美夥伴關係。相信除了軍事交流合作，臺灣和美國能打造更緊密的經貿關係，提升彼此的經濟韌性，並成為區域安全的重要支柱。

賴總統表示，他期待在大家持續的協助下，能夠促進臺美之間的國家安全、產業合作，讓臺美關係更上層樓。最後，並再次歡迎貴賓們來訪，祝福行程圓滿順利，也希望透過這次行程，大家對於臺灣的經濟、國防都有更全面且深入的了解。

阿奎利諾致詞時，感謝國防部的邀請及賴總統撥冗接見。這是他在5個月內第二度造訪，對於賴總統的領導力，以及為保護臺灣、守護臺灣人民所採取的行動，深感敬佩。他看到相關部會努力推動臺灣的「全社會防衛韌性」，以發揮威懾力量，工作進程也令人深受鼓舞。

阿奎利諾表示，臺灣蓬勃發展的民主對於此區域的和平穩定至關重要，他將持續與國家亞洲研究局共同提供支持，麥威爾會長及其團隊對於臺灣和美國而言是寶貴的資產，有助於持續深化雙邊緊密關係，及確保此區域的和平穩定。

兩岸關係 國防部 美國

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