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郭智輝稱立委索資給精華液 黃國昌轟「國家悲哀」：只懂抱大腿

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者陳正興／攝影
經濟部長郭智輝。記者陳正興／攝影

針對美國政府對等關稅政策，民眾黨立委黃國昌不滿遭到「一紙公文」回覆索資需求，經濟部長郭智輝今天聲稱是給立委「精華液」。黃國昌對此不滿表示，有這樣的經濟部長，真的是國家的悲哀，到底是理解能力有問題，還是官員只懂得抱大腿就好。

郭智輝今天接受網路節目專訪，談及黃國昌質疑索資僅有1頁，他表示原先提供3頁精華資料，另附1頁以中經院模型分析為基礎的數字說明，未預期法律背景出身的立委，對於文字與敘述要求更為嚴格，經濟部將虛心檢討，未來提供資料時將加強文字說明，以免誤會。

黃國昌稍早在臉書以「睜眼說瞎話的郭智輝」為題發文指出，行政院長卓榮泰昨天拜會民眾黨團，自己就有提到跟經濟部索取「完整影響評估報告」只回一頁A4的事，「或許我人微言輕，郭智輝理都不理，等到卓榮泰昨天『定格』才被迫要回應。」

黃國昌說，看到郭智輝「我就給你正確的數字，我們學科學的人，就是精準數字，這個是我們說話，我沒有想到他需要很多的這個文字的包裝說明」的說法，實在看不懂他在說什麼，立委索取報告經濟部不提供，到底跟很多文字的包裝說明有什麼關係。

黃國昌說，郭智輝是理解能力有問題，還是對於民進黨官員而言，衝擊影響評估都不知道是什麼，只要懂得抱大腿就好，有這樣的經濟部長，真的是國家的悲哀。

針對美國政府對等關稅政策，民眾黨立委黃國昌索資僅獲得「一紙公文」。圖／取自黃國昌臉書
針對美國政府對等關稅政策，民眾黨立委黃國昌索資僅獲得「一紙公文」。圖／取自黃國昌臉書

卓榮泰 民眾黨 民進黨 郭智輝 黃國昌

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