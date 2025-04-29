快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們靠「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

川普就職百日 學者從混亂中找規律、認美中尚屬克制

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉值得台灣關注；海基會前董事長洪奇昌說，美中持續克制，避免緊張對立持續升溫造成意外衝突，未來數月應可看到雙方坐上談判桌，尋求適當妥協。

對外關係協會今（29日）舉行研討會，邀請專家學者分析川普新局；對外關係協會會長、外交部前部長林永樂開場就說，一百天內，川普讓美國大亂也讓國際大亂，目前協商還在進行中。

蔡英文政府時期的總統府秘書長林碧炤表示，川普執政第一個百天所碰到的壓力和複雜性超越其想像，但看不出來川普要改變世界秩序與國際關係結構；他認為，川普不會如保守派治國藍圖2025計畫（Project 2025）所指退出國際貨幣組織（IMF）和世界銀行，也不會撤出北約（NATO）。

林碧炤表示，要觀察川普的政策，要等到6個月後，也就是7月20日，而對等關稅暫緩90天期滿剛好是7月10日。

謝武樵表示，川普執政面臨諸多挑戰，但他的決心依然強，從處理烏克蘭戰爭到發動橫掃全球的對等關稅政策，川普戲演很大，實際上劍指中國，在安全和關稅問題上都壓制美國盟邦，目的在迫使盟邦捐出力量，好讓美國應對中國大陸。

謝武樵說，接下來美國應對中國應該會有一套做法。

洪奇昌表示，當華府將對中關係從策略性合作夥伴關係轉化為競爭對手關係，已經形成典範轉移，這波影響可能是20年或30年；他說，美中貿易戰只是前菜，後續還會有，包含現在已經看到的美中科技戰，他舉例，美中脫鉤會不會成為事實，值得觀察。

洪奇昌表示，對等關稅僅僅是地震，若川普接下來依然持續往這方向走，很可能帶來包含台海及東北亞地緣政治在內的海嘯。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，關稅戰只是手段不是答案，是川普為維持美國作為世界霸權的地位不受挑戰，是美國在止跌，減緩美國為國債、赤字等問題的下墜速度，後面還有其他事情要去做。

對於接下來的台美關係，謝武樵表示，在與中國大陸對峙的局面下，台美關係會相對穩定，變數不會太多，台灣是乖乖牌，配合談判、降稅、擴大對美投資，也願意提升防衛預算，他認為，從美國對台灣的重要性出發，這麼做不應該被批評，反倒是要留意友台官員如國務卿魯比歐（Marco Rubio）還能在川普政府裡待多久。

對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪奇昌（前）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，台灣產經建研社理事長洪奇昌（前）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（中）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，總統府前秘書長林碧炤（中）分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂為座談致詞。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，對外關係協會會長林永樂為座談致詞。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中堅（右起）、國民黨立委林沛祥、台灣產經建研社理事長洪奇昌、總統府前秘書長林碧炤、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正、外交部前政務次長謝武樵一同出席交流。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，政大外交系兼任教授鄧中堅（右起）、國民黨立委林沛祥、台灣產經建研社理事長洪奇昌、總統府前秘書長林碧炤、淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正、外交部前政務次長謝武樵一同出席交流。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，外交部前政務次長謝武樵分享看法。記者余承翰／攝影
對外關係協會今天舉辦2025年美國總統川普就職百日座談會，外交部前政務次長謝武樵分享看法。記者余承翰／攝影

川普 洪奇昌 關稅 黃介正

延伸閱讀

日本自民黨高層擔憂 川普關稅恐影響亞洲安全

川普上任百日再令清查庇護轄區 不配合移民掃蕩恐失補助、挨告

川普100天╱下一個百日重心轉海外 瞄準簽協議、與中對話

川普100天╱民主黨群龍無首不見反擊 民眾也批「軟弱」

相關新聞

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

因應美國政府對等關稅政策，行政院上周提出特別條例，草案規模為新台幣4100億元，在野黨不滿撥補台電1000億元，主張改以普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天說，如果台電財政無法健全，電價調漲造成物價波動，屆時帶給整個社會的壓力，遠比1萬元放在口袋還要大。

川普總統就職百日 學者從混亂中找規律 認美中尚屬克制

美國總統川普就職一百天，衝擊全球之餘，也影響美國自身。外交部前次長謝武樵分析，川普劍指中國大陸，對傳統盟邦的打臉值得台灣...

接見模範勞工 賴總統：安定就業市場降低關稅衝擊

五一勞動節前夕，賴總統今接見114全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬時表示，美國宣布新的關稅政策後，行政團隊在傾聽產業界...

郭國文挺林俊憲轟陳亭妃 林的子弟兵也接棒出聲 陳亭妃喊話：不忘初衷

民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，挺林的市議員蔡麗青、朱正軒、林依婷及李宗翰今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔；蔡育輝則痛批林俊憲抹黑，要求公開道歉。

批民進黨潑糞又弱智 傅崐萁：礦稅有不法歡迎來查

有媒體報導稱，國民黨立院黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。傅崐萁今下午現身立院議場親自說明，他說有不法歡迎檢調來查，他一定捍衛操守到底，批民進黨「弱智」。他喊話賴清德總統，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰。

【重磅快評】撥補台電是聽產業界聲音 核電延役怎聽不到？

為了應對「川普關稅」帶來的影響，行政院制定了「因應國際情勢強化經濟及國土安全韌性特別條例草案」，預動用的金額高達4100億元。其中爭議最大的，莫過要把總預算審議時刪除、要撥補給台電的1000億元加回去。對此行政院長卓榮泰以「為產業界請命」當藉口，說是因為產業界、工商界的要求，才又納入撥補台電的1000億元。只是，這說法還是只能用四個字形容，「荒謬至極」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。