接見模範勞工 賴總統：安定就業市場降低關稅衝擊

五一勞動節前夕，賴總統今接見114全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬時表示，美國宣布新的關稅政策後，行政團隊在傾聽產業界意見後，上周通過了特別條例，投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場、規劃撥補勞保基金等，希望減緩對勞工的衝擊。

賴總統致詞時表示，去年，台灣的經濟成長率達到4.59%，不只是亞洲4小龍之首，也超越日本、美國及歐盟主要國家，更高於全球平均值。另外，GDP從2016年的17.5兆元，成長到去年的25.4兆元，台灣已經成為世界第21大經濟體。這些成就，每位勞工與移工朋友都功不可沒。

賴總統表示，政府也會推動各項政策，持續提升勞工朋友的權益，像是今年基本工資已經連續第9年調升。接下來要透過完善勞動基準、職業訓練以及勞資合作，打造穩定且永續發展的勞動環境。

賴總統強調，政府重視勞工、更要照顧勞工。在美國宣布新的關稅政策後，行政院卓榮泰院長率領行政團隊召開記者會，提出了產業支持方案，當時勞動部長洪申翰也說明政府對勞工朋友的支持措施。像是協助企業維持僱用安定以及支持受衝擊的企業辦理職能訓練；政府也會鼓勵求職者參與職業培訓，希望減緩對於中高齡勞工及朋友的影響。

賴總統說，企業越穩定，勞工朋友的工作越穩定。行政團隊在傾聽產業界意見後，上周通過了特別條例，要投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生。其中，在產業支持、安定就業方面的支援金額增加50億元，從原本880億元提高到930億元，來協助企業升級轉型、設備汰舊換新。

對於大家關心的勞保議題，賴總統說，這項特別條例規劃撥補100億元，就是要讓勞保制度穩健運作，保障勞工朋友的退休生活。

賴總統提到，政府這幾年來不斷減稅，讓勞工朋友家庭的可支配所得提高。政府也推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助等政策，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5至2萬元的補助。他認為，政府透過教育栽培人才，人才多、人才好、國家才會好；個人透過教育取得專業知識改善生活，個人生活好，社會、國家也會好。希望每個孩子都能接受教育，不要因為經濟因素而無法念書。

賴總統說，政府推廣長照3.0，全國現在已經有1萬多個長照據點，包含日照中心照顧需要的年長者，也有健康促進的服務功能，但是長照政策一年也要大概7、800百億元經費。大家的辛苦讓國家經濟進步，政府因此徵收的稅金是用在刀口上，強化國防力量、保護國家，投資經濟建設、促進經濟發展，投資勞工保障、社會，讓國家更進步、更繁榮，也更幸福、更和諧。