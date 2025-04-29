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影／回應礦稅案 傅崐萁：民進黨可以潑糞但不能汙衊心靈跟操守

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
媒體報導傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。國民黨立院黨團總召傅崐萁（圖）下午現身立院議場前親自說明，他表示若有不法歡迎檢調來查，他一定捍衛操守到底，批民進黨「弱智」。傅崐萁喊話賴清德總統，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰。記者陳正興／攝影
媒體報導傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。國民黨立院黨團總召傅崐萁（圖）下午現身立院議場前親自說明，他表示若有不法歡迎檢調來查，他一定捍衛操守到底，批民進黨「弱智」。傅崐萁喊話賴清德總統，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰。記者陳正興／攝影

媒體報導傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。國民黨立院黨團總召傅崐萁今下午現身立院議場前親自說明，稅金調漲完全是由議會所發動、提案且通過的，不是由花蓮縣政府提案，都是民進黨的議員來提案，也經過行財政部、內政部、經濟部、專家學者會議及礦石業者的座談，才由行政院正式核備，花蓮縣政府依法徵收，所有依法進行，若有不法歡迎檢調來查。

對於個人操守問題，傅崐萁表示，要告訴賴清德、民進黨，雖不計較所有抹黑攻擊，「因為我沒有像你們這麼弱智」，但對操守一定捍衛到底。所有的公職生涯，他就是奉公守法，民進黨可以潑糞，但不能汙衊心靈跟操守。傅崐萁喊話賴清德總統，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰。

國民黨立院黨團總召下午在立法院議場前表示，民進黨用政治司法的手段，搭配固有的傳聲系統，對在野黨國會議員全面潑糞，關於花蓮礦石稅的事情是否涉及不法，請檢調單位不要客氣，盡管來查。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召下午在立法院議場前表示，民進黨用政治司法的手段，搭配固有的傳聲系統，對在野黨國會議員全面潑糞，關於花蓮礦石稅的事情是否涉及不法，請檢調單位不要客氣，盡管來查。記者陳正興／攝影

傅崐萁 民進黨 花蓮縣政府

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