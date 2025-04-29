郭國文挺林俊憲轟陳亭妃 林的子弟兵也接棒出聲 陳亭妃喊話：不忘初衷

民進黨台南市長黨內初選茶壺風暴持續延燒，立委林俊憲昨在臉書公開指名國民黨議員蔡育輝率眾鬧場，更開撕同黨立委陳亭妃，挺林的市議員蔡麗青、朱正軒、林依婷及李宗翰今再度開記者會，質疑陳亭妃合作對象沒有挑剔；蔡育輝則痛批林俊憲抹黑，要求公開道歉。

綠營台南市長黨內初選因一場地方建設活動間接開打，林俊憲昨公開點名陳亭妃與國民黨合作；立委兼民進黨南市黨部主委郭國文也加入戰場，昨晚臉書貼文說，陳亭妃「絲毫不反駁自己有和藍營合作，可以說明自己跟國民黨的關係嗎？​」且先前他不滿陳重複會勘，國民黨桃市議員詹江村罵他欺負陳，陳亭妃雖反駁稱故意分化民進黨，不排除訴諸法律，請問有提告了嗎？

民進黨市議員李宗翰今也出面說明，蔡育輝昨在活動散場時，向現場民眾聲稱該建設由陳亭妃爭取，但陳亭妃在一旁卻沒有幫黨內同志緩頰，反而是聲援蔡育輝論述。

蔡育輝認為，林俊憲為選市長鋪天蓋地在大溪北地區高掛看板，卻很少看到他的身影，且昨天立體停車場動工典禮林俊憲自己沒出現，事後卻發臉書抹黑他率眾鬧事，還牽拖陳亭妃，要求林俊憲拿出率眾鬧場的證據，若有自己會立刻辭職，若沒有，請林俊憲立刻公開道歉。

針對蔡育輝的行為是否可稱為「鬧場」，李宗翰說，對民眾來說，當下已是活動結束後，蔡育輝的論述是其個人的行為，也不是原本活動的內容，確實不符合鬧場的定義，但對政治上，或是以市府的角度來說，定義為鬧場是沒有問題。

林依婷表示，蔡育輝已多次公開聲稱力挺陳亭妃，這招離間計相信黨內同志都不會上當，也呼籲陳亭妃不要上當，更別借力使力傷害同黨同志；朱正軒則說，陳亭妃在維持黨內選民支持外，又跟國民黨站在一起，藍綠不分、玩兩面手法，這是欺騙黨內支持者的心，希望陳亭妃把自己的「產品標示」講清楚。

蔡麗青指出，民進黨內有意角逐下屆市長的林俊憲、王定宇都遭大罷免波及，陳亭妃反而沒有，且對大罷免議題也甚少發聲，嚴重懷疑陳亭妃是否為爭取國民黨的支持，對民進黨該有的論述與支持卻不敢聲明，呼籲陳亭妃把民進黨的理念說清楚講明白。

陳亭妃今早則持續勤跑地方行程，針對相關言論雖未多加回應，但仍向支持者溫情喊話，強調自己會不忘初衷，持續努力為地方服務，回報鄉親長久以來的支持與信任；近年來她多次在立院與藍營立委陳玉珍、徐巧芯交鋒，面對挑釁與抹黑毫不退縮，會堅定捍衛民進黨政策立場。