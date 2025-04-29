【重磅快評】撥補台電是聽產業界聲音 核電延役怎聽不到？

為了應對「川普關稅」帶來的影響，行政院制定了「因應國際情勢強化經濟及國土安全韌性特別條例草案」，預動用的金額高達4100億元。其中爭議最大的，莫過要把總預算審議時刪除、要撥補給台電的1000億元加回去。對此行政院長卓榮泰以「為產業界請命」當藉口，說是因為產業界、工商界的要求，才又納入撥補台電的1000億元。只是，這說法還是只能用四個字形容，「荒謬至極」。

卓榮泰說，他在與賴清德總統的產業座談會中，多次聽到產業界希望「維持穩定電價，不希望受到關稅衝擊及電價調漲的雙重衝擊」，因此政府才在特別條例中「再納入台電挹注1000億元預算」，目的是希望「健全台電財政」，未來才更有條件請求電價審議委員會，從民生穩定、電價穩定的角度，審慎因應電價討論。

這段話字數不多，槽點倒是不少。眾所周知，漲不漲電價，根本就是政府說了算，所謂的電價審議委員會，只是聊備一格。今年年初，電價從喊漲到不漲，處處都只見賴政府斧鑿痕跡，何來電價審議委員會的角色？其次，把「穩定電價」和「撥補1000億」掛勾，但民眾記憶猶新的是，今年年初撥補給台電的1000億被刪了，但賴政府還是強力主導凍漲，難道這次1000億不給了，電價就又要漲價了？

最荒謬的是，卓榮泰說撥補1000億給台電是「應產業界要求」，但不知是卓榮泰話只聽一半，還是故意曲解；產業就說要「穩定供電」、「穩定電價」不假，但「核電延役」的問題，也始終是產業界高度關切的。4月19日的「傾聽產業之旅」第五站，產業界當面向卓榮泰提出「調整能源政策，核一、核二延役至60年」的建議，怎麼這麼直接的建議，卓榮泰充耳不聞；倒是繞了個大圈，把「產業界希望穩定電價」曲解成「產業界希望給台電撥補1000億」？

台電鉅額虧損，如果撥補這1000億元，就能讓台電從此止血，甚至轉虧為盈，在野黨就算是再多意見，恐怕也不敢刪；但問題的癥結，在於從蔡政府到賴政府的能源政策，讓台電虧損成為常態，即便撥補1000億，也是揚湯止沸、杯水車薪。假託「產業界」之名拿納稅錢填台電黑洞，卓榮泰不是把自己想得太聰明，就是把民眾想得太笨了。