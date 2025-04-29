批民進黨潑糞又弱智 傅崐萁：礦稅有不法歡迎來查

有媒體報導稱，國民黨立院黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長期間，將礦石稅調高7倍，有業者不服因而提出行政訴訟，有縣府官員威脅業者撤告。傅崐萁今下午現身立院議場親自說明，他說有不法歡迎檢調來查，他一定捍衛操守到底，批民進黨「弱智」。他喊話賴清德總統，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰。

傅崐萁表示，民進黨用政治司法的手段，搭配固有的傳聲系統，對在野黨國會議員全面潑糞，關於花蓮礦石稅的事情是否涉及不法，請檢調單位不要客氣，儘管來查。

傅崐萁說，民進黨操作大罷免時，將基隆模式殆盡花蓮，基隆市長謝國樑守護基隆東岸商場，這是基隆市民的財產，結果民進黨秘書長林右昌用各種粗暴的手段栽贓抹黑，甚至用罷免對付謝國樑，守護市產的市長何辜之有，本就應為基隆市民爭取權益。今天發生在花蓮的事情是一樣的事情，花蓮縣長徐榛蔚跟所屬團隊為守護花蓮縣民的財產，卻遭到民進黨、司法、側翼攻擊。這過程很清楚，要挖花蓮的山土，當然是動到花蓮縣民財產，為什麼可以不用繳稅？

傅崐萁指出，稅金調漲，完全是由議會所發動、提案且通過的，不是由花蓮縣政府提案，且都是民進黨的議員來提案，也經過行財政部、內政部、經濟部、專家學者會議及礦石業者的座談，才由行政院正式核備，花蓮縣政府依法徵收，所有依法進行。

傅崐萁說明，所有公職人員都是依法行政，且今天更是利用時間差，不是在半夜就是在清晨，發布側翼攻擊訊息。他要向媒體說抱歉，因為他在地方， 花蓮路途遙遠。他批特定人等，用時間差攻擊，在早上先造成既定印象的抹黑，等他從花蓮趕上來，已經都要過中午以後，才能把事實的真相讓國人了解。

傅崐萁提到，民進黨用野蠻、弱智的方式欺瞞大眾，花蓮縣政府一切依法行事，他更是依法行事。民進黨這4個月來，對於他的攻擊、抹黑，不外乎就要造成弱智的影響。台灣的所有國民都不會像民進黨這麼弱智，都是非常睿智。基隆市民在民進黨鋪天蓋地抹黑之下，仍然做出正確抉擇，花蓮縣民也是一樣，不會像民進黨如此沒有水平，花蓮縣民的水平非常高，智慧也非常高。

傅崐萁強調，對於操守的問題，他一定捍衛到底。他要告訴賴清德、民進黨，他不計較所有抹黑攻擊，「因為我沒有像你們這麼弱智」，但對於操守一定捍衛到底。所有的公職生涯，他就是奉公守法，民進黨可以潑糞，但不能汙衊心靈跟操守。一定花蓮縣政府所有的公職人員，也不要讓民進黨包庇這些財團，欺壓這些公務人員。

傅崐萁表示，這一個月來，針對所有在野執政縣市的公職人員、黨務人員等的追殺，希望賴清德適可而止。物極必反，國人已經對於賴總統長期攻擊，不務國政，天天只搞罷免，人民已非常厭煩。台灣面臨世界經濟的重創，好好帶念人民。

傅崐萁指，國民黨主席朱立倫已正式宣布，520以前是最後對賴清德的觀察期。他喊話賴總統，「如果你還是要堅持，用粗暴方式對待全國人民，520後就是全民站起來，對抗暴政，國民黨會率先迎戰來對付暴政。對賴清德的罷免，就是端看賴清德是否有心要好好治國，團結台灣，對抗現在全世界經濟關稅貿易戰的重大變局。」呼籲賴清德回到國政，不要再內鬥，好好關心國人，這才是一國元首該做的事情。

傅崐萁最後補充，所有的提案都不是花蓮縣提的，是由議會來處理，都是民進黨議員正式提案，栽贓花蓮縣政府漲價，完全跟事實不一樣，且此類抹黑已是長年抹黑，經過多少次財團向各單位做不實的告發，監察院、政風全都調查過，挑在這個時間點冷飯熱炒，不外乎就是在大罷免最後的關頭，對在野黨全面潑糞。