美智庫訪民進黨 關切國防預算刪減對台安全影響

民進黨今天發布新聞稿指出，美國智庫「全球安全聯盟」28日拜訪民進黨中央黨部，關注國安議題，特別是國防預算遭刪減對台灣安全的影響。出面接待的民進黨台北市議員趙怡翔強調，儘管國際局勢動盪，台灣捍衛自身的決心堅定不移。

民進黨說，美國智庫「全球安全聯盟（Alliance forGlobal Security, AGS）」首屆代表團由創辦人喬舒亞．伯金（Joshua Burgin）率領，成員涵蓋美國、德國、比利時、瑞典及波蘭5國共10位跨大西洋安全領域專家。

民進黨由立委張雅琳、趙怡翔、國際事務部、青年事務部及國會幕僚群接待，雙方就台灣現況、區域戰略及情勢、中國影響力作戰、全社會防衛韌性、國防安全合作等議題深入交流。

伯金致詞強調，台灣在全球的重要性不限於半導體產業，更在於台灣的民主價值。在全球威權主義擴張之際，代表團盼透過與台灣政府、政黨及智庫專家學者，就台灣應對中國複合式威脅及影響力作戰的實務經驗深化交流與合作。

張雅琳表示，台灣有強韌的公民社會，各種議題都有強大的公民團體作後盾，例如近來大罷免是由公民社會自發串聯，充分展現出台灣民主社會的活力與韌性。

她說，自己相當重視轉型正義教育，因為唯有當社會謹記過往歷史，並從中汲取教訓，民主體制才得以更加強韌，台灣也才有能力為全球的民主與繁榮貢獻。

針對訪團關注的國安議題，特別是國防預算遭刪減對台灣安全的影響，趙怡翔指出，2016年以來，台灣國防預算已經大幅增加，民進黨政府也持續精進國防戰略，強化不對稱戰力，並加速國防改革，提升國防預算。儘管國際局勢動盪，台灣捍衛自身的決心堅定不移。

訪團詢及台灣政治分歧，張雅琳指出，從去年的青鳥運動到今年的罷免行動，公民社會以實際行動表明，台灣人民拒絕中國併吞台灣的野心，也反對一昧親中的立委。

趙怡翔則表示，台灣兩大陣營對中國威脅的認知及應對作為確實有差異。面對中國進逼，民進黨主張透過提升自我防衛能力、強化社會韌性與國際合作，增加戰略嚇阻，維持區域和平穩定。