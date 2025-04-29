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接見模範勞工移工 總統：安定就業市場降關稅衝擊

中央社／ 台北29日電

賴清德總統今天接見全國模範勞工與模範移工表示，台灣要繼續厚植國力、強化產業韌性，需要勞工和政府一起打拚。面對美國新的關稅政策，行政團隊對勞工提供支持措施，包括安定就業市場、撥補勞保基金等，希望減緩對勞工的衝擊。

賴總統在總統府接見114年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬，他肯定得獎人在不同領域展現專業、發揮創意，為台灣注入更多活力，讓台灣在國際有亮眼表現。

總統並感謝來自越南、印尼、菲律賓及泰國的模範移工長年投入台灣產業發展、照護服務，對台灣做出重要貢獻。

賴總統表示，台灣去年經濟成長率是亞洲四小龍之首，且超越日本、美國、歐盟，更高於全球平均值，GDP（國內生產毛額）從2016年的新台幣17.5兆元，成長到25.4兆元，成為世界第21大經濟體，每一位勞工及移工功不可沒。

他指出，台灣基本工資已連續9年調升，政府持續推動各項政策，提升勞工權益，包括完善勞動基準、職業訓練及勞資合作，打造穩定且永續發展的勞動環境。

另外，賴總統表示，面對美國新的關稅政策，政府已提出產業支持方案，例如協助企業維持雇用安定，支持受衝擊的企業辦理職業訓練，政府也鼓勵求職者參與職業培訓，希望減緩對中高齡勞工的衝擊。

他說，企業越穩定，勞工的工作就會越穩定。行政團隊傾聽產業界的意見後，上週通過特別條例，要投入4100億元來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。

總統提到，大家關心的勞保議題，這項特別條例也規劃撥補100億元，讓勞保制度穩健運作，保障勞工的退休生活。

他細數政府施政，包括減稅、零到6歲國家一起養、高中職免學費、大學學費補貼、長照等，強調勞工辛苦付出讓國家經濟進步，增收的稅金會用在刀口上，包括強化國防力量、投資經濟建設及勞工保障，讓國家更進步、更繁榮。

最後賴總統分享一個小故事，他說，最近碰到一個台積電的協力廠商、一家很小的中小企業，廠商向他介紹公司產品時帶著自信笑容說，如果沒有他們提供產品，半導體做不出來。總統說，「即便台積電很厲害，但是如果沒有他那個小小的產品，整個半導體是做不出來的」，同樣的，沒有每一位勞工，國家沒有辦法整體進步。

勞動部 勞資 半導體 求職 移工 賴清德

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