美智庫全球安全聯盟訪民進黨 聚焦台海安全、民主韌性

美國智庫全球安全聯盟（Alliance for Global Security, AGS）首屆代表團拜訪民進黨中央黨部，創辦人喬舒亞．伯金（Joshua Burgin）表示，台灣在全球的重要性不僅限於半導體產業，更在於民主價值，在全球威權主義擴張之際，盼透過訪問台灣政府、政黨及智庫專家學者，就應對中國複合式威脅及影響力作戰的實務經驗深化交流與合作。

民進黨立委張雅琳表示，台灣有著強韌的公民社會，無論在各種議題都有強大的公民團體作為後盾，如近來的大罷免皆由公民社會自發串聯，充分展現出台灣民主社會的活力與韌性。她也相當重視轉型正義教育，因為唯有當社會謹記過往歷史，並從中汲取教訓時，民主體制才得以更加強韌，台灣也才有能力為全球的民主與繁榮作出貢獻。

民進黨台北市議員趙怡翔表示，2016年以來，台灣國防預算已經大幅增加，民進黨政府也持續精進國防戰略，致力於強化不對稱戰力，並加速國防改革，提升國防預算，盡管國際局勢動盪，台灣捍衛自身的決心堅定不移。

訪團詢及國內政治分歧，張雅琳指出，從去年的青鳥運動到今年的罷免行動，公民社會以實際行動表明，台灣人民拒絕中國併吞台灣的野心，也反對親中的立委。趙怡翔說，台灣兩大陣營對中國威脅的認知及應對作為確實有差異，面對中國進逼，民進黨主張透過提升自我防衛能力、強化社會韌性與國際合作，增加戰略嚇阻，維持區域和平穩定。