在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

因應美國政府對等關稅政策，行政院上周提出特別條例，草案規模為新台幣4100億元，在野黨不滿撥補台電1000億元，主張改以普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天說，如果台電財政無法健全，電價調漲造成物價波動，屆時帶給整個社會的壓力，遠比1萬元放在口袋還要大。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委鍾佳濱質詢時指出，行政院提出4100億特別條例，主要面向包括支持產業與安定就業、照顧民生及強化國土安全韌性，還有因應後關稅時期的洗產地、違規轉運等問題，其中支持產業與安定就業的細項為何。

卓榮泰說明，針對支持產業與安定就業，行政院編列930億元預算，另外還有挹注台電公司1000億元，這是產業界迫切需要，希望不要再調漲電價，面臨關稅與電價雙重衝擊。

鍾佳濱指出，在野黨反對撥補台電1000億元，改以全民普發現金1萬元，行政部門是否支持此項提議。卓榮泰則說，如果台電財政無法健全，未來電價審議委員會開會，調漲電價造成物價波動，屆時帶給整個社會的壓力，恐遠比拿1萬元放在口袋壓力還要大。

鍾佳濱建議，行政院應該以此論點向民眾說明，卓榮泰當場允諾，自己有請主計總處核算，「電價調漲造成物價波動，怎麼回算到身上的負擔。」