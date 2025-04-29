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164預算解凍案周五付委 王鴻薇：沒爭議部分快速通關

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
程委會今通過國民黨團決議，多位民進黨立委分別提出的「兩岸人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」等案暫緩列案外，其餘依議事日程草案通過。民進黨立委僅拿出「反共諜滲透就支持國安法案」、「國安法案擋了347次」等手板，但並未呼喊口號，會議結束後隨即離去。記者王千豪／攝影
程委會今通過國民黨團決議，多位民進黨立委分別提出的「兩岸人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」等案暫緩列案外，其餘依議事日程草案通過。民進黨立委僅拿出「反共諜滲透就支持國安法案」、「國安法案擋了347次」等手板，但並未呼喊口號，會議結束後隨即離去。記者王千豪／攝影

立法院程序委員會今天通過國民黨立院黨團決議，除部分暫緩列案外，其餘包含各部會共計164案解凍案，預計周五院會付委審查。國民黨團書記長王鴻薇表示，一般性解凍案只要提出報告，就可以快速通關，但部分設定條件的解凍案，則要再跟各委員會召委討論。

程委會今討論5月2日、6日院會議程草案，會中並通過國民黨團決議，報告事項除民進黨立委林宜瑾等人提出的「立法委員行為法增訂第7條之一及第10條之一草案」、民進黨立委沈伯洋等人提出的「香港澳門關係條例第10條、第10條之一及第47條之二條文修正草案」、民進黨立委李柏毅等人提出的「立法院議事規則第35條條文修正草案」，以及多位民進黨立委分別提出的「兩岸人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」暫緩列案外，其餘依照議事日程草案通過。

民進黨立委僅拿出「拚經濟、顧民生，4100億元特別條例儘速排審！」、「反共諜滲透就支持國安法案」、「國安法案擋了347次」等手板，但並未呼喊口號，會議結束後隨即離去。

王鴻薇表示，今天就是統統讓解凍案到各委員會，只要提出報告的解凍案，基本上都可以在最快時間順利解凍；至於需要專案報告的解凍案，會尊重各委員會的召委以及委員，若還是覺得應該要安排專報告才能給予解凍的話，他們會充分尊重。王鴻薇也說，他們可以跟議事處商量，一般性的解凍案可以做快速通關區。

王鴻薇提到，部分設有一些條件的解凍案，如果涉及政策面，他們要再做一些討論，看怎麼做處理，這部分也會再跟各委員會召委與委員們做討論。

另外，行政院為因應美國高關稅提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案也順利排進周五院會的報告事項，料將順利付委審查。

王鴻薇表示，因應對等關稅的部分都會支持，不相關的部分會嚴審，包含撥補台電的1000億，「那個要過比較困難」，主要還是看賴政府在5月17日核三除役問題上有沒有轉圜，以及對核能政策檢討，不然的話，撥補下去也只是無底洞而已。

國安法 民進黨 王鴻薇 立法院

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