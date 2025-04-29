政院版財劃法只聞樓梯響 卓榮泰：立院否決覆議案 無協商機會

美國對等關稅政策衝擊全球，國內大罷免仍然如火如荼進行，民眾黨立委黃珊珊今天質疑，高關稅跟大罷免孰輕孰重，前者是否比後者重要一萬倍。行政院長卓榮泰表示，兩者並非倍數問題，目前全心全力對美談判。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，黃珊珊質詢時指出，近期大家關心美國高關稅，不過國內政局也非常混亂，是否前者比後者重要一萬倍，對於行政團隊來說孰輕孰重。卓榮泰答詢時表示，兩者並非倍數問題，現在全心全力處理關稅談判，政府唯一處理的議題就是關稅。

黃珊珊認為，高關稅絕對比大罷免重要一萬倍，行政院也為了特別條例忙得焦頭爛額，眼看520就要到來，過去一年政局混亂，監督就是在野黨的天職，絕對不可能淪為一言堂，溝通協調為執政者必要做法，未來3年要政通人和或永無寧日，完全就在行政團隊的一念之間。

黃珊珊詢問，希望未來能夠少一點口水、多一點汗水，行政院有很多施政需要立法院配合，「民生放一邊、政治放中間不該是行政團隊的立場」，過去一年順利通過多少法案，行政團隊能夠引以為傲。卓榮泰則說，目前還在內部整理，520前會向國人公布，不過政治性的法案也不多。

黃珊珊指出，因應美國關稅政策提出特別條例，草案規模為新台幣4100億元，金額大約就是去年度歲計賸餘，假設對美談判結果不如預期，未來是否需要舉債進行紓困。卓榮泰說明，目前正在準備啟動談判，政府希望談到最好關稅，至於特別預算預計編列的項目，「少部分1年，大部分3年」，未來若有不足也有年度預算支應。

此外，立法院會上月否決「財政收支劃分法」覆議案，行政院預計聲請釋憲及暫時處分，黃珊珊質詢時也質疑，卓榮泰曾經說有版本，然而至今卻從未見光，有時間寫釋憲理由，沒時間與國會溝通。卓榮泰則回應，原先是打算在黨團協商提出，但是後來無法協商直接表決，而覆議案也被立法院否決，「我們後來也就沒有那樣的議程。」

黃珊珊再問，針對115年度中央政府總預算，行政院是否會依照新法編列，財政部長莊翠雲表示，新法確實有窒礙難行之處，分配公式也無法具體落實，依照憲政救濟可以聲請釋憲。不過，主計長陳淑姿明確表示，原則上會依照新法編列，卓榮泰也強調政府當然會依法行政。