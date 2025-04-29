比利時駐處被迫撤頂樓國旗事件 外交部斥中國破壞現狀

台灣駐比利時代表處2年多前因外交壓力撤掛頂樓國旗，外交部今天表示，中國施壓各國政府，企圖壓縮台灣的國際生存空間，籲請國際社會持續以具體行動反制破壞國際現狀的中國。

比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）揭露，2022年末，中國大使館要求比利時外交部，設法移除掛在台灣駐比利時代表處頂樓的國旗，國旗在2023年初撤除；此外，去年原欲邀台灣為主題國的布魯塞爾國際書展，也因顧慮中國而作罷。

對此，外交部上午透過新聞稿予以嚴厲譴責，強調中國在國際上對台灣的打壓是長期不斷、無所不在，甚至透過各種手段施壓各國政府，企圖壓縮台灣的國際生存空間，並束縛台灣的民主與自由。

外交部表示，面對中國企圖改變現存以國際規則為基礎的國際秩序野心，將台灣議題曲解成所謂的「內政問題」，阻止國際支持台灣，台灣除將致力捍衛台灣的國際空間，也籲請國際社會持續以具體行動反制破壞國際現狀的中國，明確反對北京一再透過法律戰、心理戰及輿論戰等手段，企圖改變台海和平的惡劣行徑，共同維護台海及印太地區的穩定與繁榮。