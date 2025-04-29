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推主權基金不再保守 卓榮泰：已請國發會、央行提專案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

行政院卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委李彥秀關心我國成立主權基金的議題，問卓榮泰能否如美國總統川普一樣有魄力推動？卓揆表示，願用積極的方向，用積極的態度，過去較保守，已請國發會、中央銀行和所有財主單位，列出專案、提出報告，研究後續如何進行。

川普今年2月簽署行政命令，令財政部和商務部設立美國主權財富基金。

李彥秀關心我國成立主權基金議題，並提到近期美國要成立。全世界有90個主權基金，總金額達8兆美元，我國沒有成立主權基金，已經落後其他國家，希望能把主權基金成立，有盈餘的話不要說補貼台電，補貼勞健保都有足夠資源，財政上無後顧之憂，她以新加坡為例，說明成立主權基金的必要性。

卓榮泰表示，「我們也很想成立主權基金」，國家發展到現在經濟能力、財政能力跟科技產業的發展能力，都足以能重新考量，過去對國家主權基金的設置比較保守，認為有起有落，我方禁不起大變動，如果經營不善、不佳的話。但在現在各方面條件比較足夠的情況底下，考量國家的財政能力，要考慮的是基金的規模要多大，專法要什麼樣的管理，投資的方向要怎麼訂定，怎麼做公平的機制。願用積極的方向，用積極的態度，過去較保守。

李彥秀問，多久時間可有具體方向？卓榮泰表示，日前已跟央行總裁做過非正式的討論。他會請國發會、央行跟所有的財主單位同時列個專案，提出報告之後，再來研究後續如何進行。目前來看，願意用比較積極的方向，就此事討論，希望盡快能做個結論，告訴國人何時要做到什麼事情。他會直接來了解。

李彥秀再來關注4100億因應美國關稅衝擊特別預算。她表示，若主權基金有了，盈餘有了，舉債都不是問題，不用擔心財政困難，4100億不用舉債，用過去8年的歲計賸餘？卓榮泰表示，這次4100億會全部用歲計賸餘，不會舉債。

李彥秀表示，在國防軍備部分，賴清德總統說要達到GDP的3%。國家需要軍備預算絕對支持，但這邊需要錢，那邊也需要錢，今年說要達到GDP的3%時，沒有關稅的問題，也沒有4100億的事情。立法院把關預算，會需知道到底要舉債多少，今年會舉債嗎？

卓榮泰說，如果是大筆的國防特別預算，在今年度或是以後年度還要編列的話，可能會要舉債，如果今年會動到長年度的國防特別預算的話，有可能必須要舉債，但今年還沒有討論其他特別預算的案子，到現在為止。

李彥秀問，軍品要採購的預算規模也不清楚？卓榮泰表示，國防的預算不是我方想編多少買多少，還要考量對方的供應。

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