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自民黨青年局訪台晉見賴總統 前日本產經大臣將訪台

中央社／ 北29日電

外交部表示，日本自民黨青年局今天組團訪台，將晉見賴總統、蕭副總統，並拜會立法院長韓國瑜，並強調日本自民黨青年局定期組團訪台彰顯日本政府對台日關係的高度重視。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧表示，日本進入黃金週假期，陸續有許多日本訪團底台，日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗上週末抵台，今天有日本自民黨青年局訪團來台，接下來則有前經濟產業大臣、眾議員西村康稔等訪團。

外交部發布新聞稿指出，日本自民黨青年局於4月29日至5月3日組團訪台，由局長中曾根康隆眾議員擔任團長，團員包括眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員根本拓、眾議員福田Kaoru及日本青年會議所（JC）幹部等共11人，外交部對該團來訪表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德蕭美琴副總統，拜會立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等，就台日關係及區域情勢等議題交換意見，並將與三三會青年部及救國團等團體進行交流。

外交部表示，自民黨青年局長久以來擔任該黨推動與台灣交流的重要窗口，定期組團訪台與台灣各界進行交流。中曾根康隆曾擔任日本防衛大臣政務官，團員均為深具發展潛力的年輕世代國會議員。此外，該局歷任局長多擔任政府要職，包括前首相麻生太郎、安倍晉三及岸田文雄等都曾任青年局長。

外交部強調，日本自民黨青年局定期組團訪台彰顯日本政府對台日關係的高度重視，並有助雙方瞭解彼此最新政策與外交方向，提升台日國會外交及各領域的實質合作關係。

外交部提及，期盼未來與日本在既有的互信基礎上，持續深化合作夥伴關係，攜手促進區域的民主、和平與繁榮。

台日關係 外交部 日本 自民黨 蕭美琴 賴清德

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