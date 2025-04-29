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醫師投書「刺胳針」數據有誤 衛福部最快今天寄信澄清

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源今表示，國際期刊「刺胳針」（The Lancet）投書引用錯誤數據，最快今天寫信給刺胳針期刊加以說明、澄清。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源今表示，國際期刊「刺胳針」（The Lancet）投書引用錯誤數據，最快今天寫信給刺胳針期刊加以說明、澄清。記者沈能元／攝影

兩名中國醫藥大學附設醫院醫師日前投書至國際期刊「刺胳針」（The Lancet），直指台灣於新冠肺炎Omericon變異株的疫情期間，住院病人死亡率達58.2%，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣。衛福部邱泰源表示，這篇投書引用錯誤數據，希望把正確資訊傳達給世界，最快今天寫信至期刊加以說明。

邱泰源今天出席「衛福部所屬醫院第三屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」於頒獎前受訪指出，台灣的健保及醫療體系獲得世界各國肯定，特別是健保制度滿意度高達9成以上，不讓國人「因貧而病、因病而貧」，這是全民健康最好的典範。但如果用錯誤的數據，呈現出不實的台灣狀況，這是非常不當的行為，也影響此刊物讀者的認知，衛福部非常嚴肅的面對及處理此事。

邱泰源說，衛福部尊重每個人的意見，但投書引用的錯誤數字，包括在新冠病毒變異株Omicron流行期間，國內約有480萬人感染，其中1萬多人病逝，死亡率約為0.16%，低於日本當時的0.2%；護理人力部分，投書指出，台灣每萬人平均有62位護理師，但事實是有83位護理師。

邱泰源說，投書錯誤的部分，不能讓全世界來誤解，衛福部已開過幾次會，而作者所在的醫院也嚴肅處理，目前也希望院方進行適當處理，但衛福部仍希望把台灣正確的資訊傳達給世界，因此，一定會寫信給「The Lancet」加以說明、澄清， 應該是最快今天，最慢明天就會寄出。

新冠肺炎 日本 死亡率 衛福部 護理師 邱泰源

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