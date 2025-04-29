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NCC人事懸缺九個月 卓榮泰允這周提出新名單
國家通訊傳播委員會（NCC）委員持續懸缺。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，答詢時表示，關於人選提出，這周沒有問題。
原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日。行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單送立法院審查，未獲通立法院過。
李彥秀今日關心NCC人事提名，表示明天為最後一次院會，能不能提出？卓榮泰說，之前答詢時提過希望4月能夠提出，他在努力此做事，明天是一個時間，希望能夠達成，至少這周沒有問題。
李彥秀表示，看到卓榮泰說找人選遇到很多挑戰，人選有跟賴清德討論過嗎？卓榮泰說，找的過程還沒有，定案之前會跟賴清德說明。
李彥秀表示，若無外界太多干擾，應該有很多專業人士願意進來。如何讓NCC的專業人才做該做的事情，這是未來立法院審查人事案時的重點，期待明天可以看到行政院提出人選，也希望盡速解決人事審查的問題。
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