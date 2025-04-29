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核三2號機將除役 王鴻薇批：用電愈來愈髒、愈來愈貴

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／本報資料照片
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。圖／本報資料照片

核三廠5月中旬將完全除役，台灣正式「核電歸零」，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，台灣未來將大量倚賴火力發電以及昂貴的綠電，用電將愈來愈髒、愈來愈貴，老百姓健康及金錢都將付出更代價；其實現在核三廠燃料棒貯存槽還沒滿，但民進黨政府繼續死抱反核神主牌，使台灣能源政策徹底失敗。

核三廠2號機下月除役，台灣正式邁入非核家園，引發外界憂心。行政院長卓榮泰秀數據稱，目前供電仍安全穩定，未來多個電廠將有新機組加入發電，足以彌補核三廠2號機除役的發電量，甚至到2032年前，都能支撐國內產業及AI高科技發展所需。

王鴻薇指出，核三廠2號機即將在5月17日除役，這也宣告台灣的核電走入歷史，這將讓我國大量倚賴火力發電以及昂貴的綠電，所以台灣未來用電會愈來愈髒、愈來愈貴，尤其台電現在虧損高達4200億元，光是光電一個項目，每個月就要虧60億元，所以政府年年補貼台電虧損，可是台電財務會成為無底洞，即便政府拿納稅人的錢不停撥補，仍無法阻擋台電調漲電價才能彌補其虧損。

王鴻薇批評，現在能源政策本來就錯誤，應該要做調整，尤其核三廠燃料棒貯存槽根本還沒滿，不管一號機組、二號機組都可以往延役的方向進行，但民進黨政府不思此道，繼續死抱反核神主牌，走向「非核家園」，使台灣能源政策徹底失敗，所以老百姓在金錢及健康上都要付出更大代價。

台電 核三廠 能源政策

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