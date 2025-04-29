【重磅快評】卓榮泰要朱立倫詳讀憲法？蘇貞昌躺著也中槍

國民黨主席朱立倫喊出「罷免賴總統」，由於須有3分之2立委同意才能提交公民投票，行政院長卓榮泰今天受訪時就說「憲法明有規定，請詳讀憲法之後，再來提出自己的看法」；不過，卓榮泰可能忘了，2012年民進黨也提案罷免馬英九，那時民進黨的立委席次可比國民黨少得多了，但國民黨也沒有消遣民進黨主席蘇貞昌回家詳讀憲法。

朱立倫改變人設，昨天指控賴清德總統指揮檢調對在野黨辦到底，當然不會收手，除了喊出「罷免賴總統」，也下軍令狀，要求國民黨民意代表全力協助所有罷綠選區二階連署，並將結果列入考核與公告；卓榮泰今天受訪指出，他不評論司法個案，但請國人尊重司法，讓檢調能夠依照證據辦案，給國人真實面貌。至於朱立倫說要提罷免總統，卓榮泰指憲法明有規定，請朱詳讀憲法之後，再來提出自己的看法。

卓榮泰的說法，背景是根據「憲法增修條文」的規定。總統、副總統之罷免案，須經全體立法委員4分之1提議，全體立法委員3分之2同意後提出，並經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時，才能通過。目前泛藍陣營加上民眾黨立委席次共62席，不足全體立委3分之2、76席門檻，因此罷免總統主張被外界視為不可能的任務。

但是，憲法增修條文既然列有推動罷免的門檻，不管一階或是二階，甚至是三階，能夠通過門檻就是成案，本來就是民主政治的一環，卓榮泰都當到閣揆了，怎會不清楚這個最基本的常識？

如果以現今朝野情勢來看，卓榮泰認為朱立倫要再詳讀憲法再提出看法，我們也回顧一下2012年5月間民進黨是怎麼玩總統罷免案。當年5月14日，馬英九第一任總統屆滿前6天，民進黨在立法院提出總統罷免案，主要理由是馬英九主張一國兩區、開放美牛進口與油電雙漲政策，馬已不適任國家元首，依憲法與立法院職權行使法提出罷免案。

當時立法院的生態是，執政的國民黨取得過半數的64席，民進黨40席，台聯與親民黨各3席，無黨團結聯盟2席，無黨籍1席；換句話說，民進黨再怎麼樣也只能衝到一階，根本到不了二階，結果是民進黨及台聯立法院黨團共有43位立委聯名並順利成案，但翌日在立法院程序委員會就表決未通過，根本進不了院會，罷免案以失敗收場。

如今國民黨在立法院有52席，民眾黨8席，無黨2席，好說歹說，也比起當年的民進黨及台聯黨要強得多了，別說出委員會，也一定可以進入院會議程。面對這樣規模的民意展現，卓榮泰卻要在野黨的黨魁回去詳讀憲法，卓榮泰非但鬧民主笑話，台灣民主瞬間倒退13年，連當年的民進黨主席蘇貞昌躺著也中槍。

13年前民進黨罷免馬英失敗後，當時的民進黨團總召柯建銘認為，罷免案的門檻很高，也許無法成功，但希望留下歷史紀錄，警告馬英九的第一任總統是以罷免案結束。留下紀錄的主要目的，是讓後代子孫可以效法，進而有更真善美的表現，讓生活變得更好。

如果民進黨可以用罷免案來警告馬英九、留下紀錄，讓後代子孫過得更好，為何當今的在野黨就不能透過罷免案來警告賴清德別用發動大罷免及司法追殺國民黨、升高兩岸敵對、死抱錯誤能源政策、抹紅清算陸配台商呢？

國民黨提罷免賴清德，對外部來說，是讓賴清德留下政治汙點，對內也是在黨內有人提議倒閣之後的另一個宣洩口，更有消減民進黨大罷免的力道的考量；但不管如何，台灣已被賴清德浪費一年了，身為最大的在野黨難道不能「警告」賴清德？提醒賴還有三年時間，就好好拚經濟、顧民生，也許韓國瑜的金句「莫忘世上苦人多」這時還派得上用場。